Jsem věčná studentka angličtiny a stydím se mluvit, přiznala Rottrová

Nedávno jste se stala kmotrou krásné knihy Miloše Zapletala. Co vás spojuje?

Velké přátelství. Miloš Zapletal je můj letitý kamarád a já jsem ráda, že jsem měla tu čest pokřtít mu knížku.

Kniha se jmenuje Nesmrtelní slavní mladí staříci. Je o zájmech, koníčcích, profesích. Čemu se věnujete vy? Co vám zůstalo už od dětství?

Nejen o koníčcích, ale i o profesích, které ti lidé dosud vykonávají. Já dosud zpívám. Zpívala jsem od mládí a dokonce od mládí studuji také pořád angličtinu. Říkám, že marně, ale určitě jsem už za tu dobu pokročila. Pořád to však není ono, takže jsem věčná studentka angličtiny a zpívám.

Používáte angličtinu? Nebo se třeba trochu stydíte, když máte mluvit na veřejnosti?

Nejdu do toho naplno. Bohužel se stydím a to je můj velký handicap. Když jsem v Kanadě, se snachou nebo s malými vnoučaty mluvím, stejně tak jako když jsem například na dovolené. Jinak mluví hlavně můj manžel, který se skvěle domluví i německy.

Je nějaký jiný koníček, u kterého jste nezůstala?

Strašně mě bavilo krasobruslení. Chodila jsem do krasobruslařského kroužku na zimní stadion v Ostravě. Také jsem si vylepovala fotky krasobruslařek. Slavných, světových i našich. To mě hrozně bavilo.

Měla jste velmi náročný konec roku, kdy vás fanoušci mohli vidět a slyšet na vánočních koncertech. Jak relaxujete?

Nejraději s rodinou nebo doma na zahradě. Jsem velká zahradnice, to mě moc baví.

Marie Rottrová a její třetí manžel, podnikatel Milan Říha

Jela jste turné k nové desce Lady Soul. Tento název se s vámi pojí už léta letoucí.

Poprvé jsem se s ním setkala v sedmdesátých letech, kdy ho použil jeden z redaktorů tehdejšího hudebního časopisu Melodie. To přízvisko mě pronásleduje a vlastně i štve, protože já jsem i popová zpěvačka. Byla jsem i proti použití toho názvu na mé nové album. Lady Soul je přece Aretha Franklinová, ne já. Ale nakonec mě vydavatel přemluvil a já to schválila.

Písničky na vašem albu Lady Soul jsou z let 1969 až 1995. V roce 2011 jste ohlásila odchod z hudební scény a v roce 2014 jste se na ni vrátila. Plánujete vydat nové album s novými písničkami?

Uvažuji o tom, ale přiznám se, že nevím, jak by mělo být zaměřené. Chybí mi impuls. Musela by vzniknout tak silná písnička, že bych se rozhodla na ní svou novou desku takříkajíc postavit. Uvidíme, ale předem nic neslibuji.