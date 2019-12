Nejraději ze všech slov mám slovo láska, říká „trezorová“ herečka

V roce 1969 jste natočila tři filmy, z nichž dva záhy putovaly do trezoru. Jak jste to jako herečka vnímala?

Byly to televizní aktovka Aksál a detektivka Flirt se slečnou Stříbrnou. K prvnímu napsal scénář Pavel Kohout a druhý byl natočený podle románu Josefa Škvoreckého Lvíče. Vzhledem k situaci v zemi jsem to nebrala jako tragédii, říkala jsem si, že mám vlastně velké štěstí, protože jak Škvorecký, tak Kohout jsou vynikající autoři. Flirt se slečnou Stříbrnou běžel jen týden po premiéře a pak byl z kin stažen.