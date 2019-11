Čeká nás velká jízda, říká podruhé těhotná Marie Doležalová

„S velikou radostí vám oznamujeme, že naši rodinu na jaře čeká velká jízda. Že jsme v naději na nový velký dobrodružství! Ale řeknu vám, že s tímhle chlapem, který vyrobil selfí tyč z našeho smetáku, se rozhodně ničeho nebojím!!!!“ napsala herečka na Instagramu a k fotce přidala hashtag „jedna plus jedna rovná se tři nebo čtyři“.

Doležalová a Zelinka mají dceru Alfrédu, která se narodila loni v létě. Herečka pro iDNES.cz nedávno přiznala, že si mateřství opravdu užívá.

„Baví mě na tom úplně všechno. Hlavně to, že máme v rodině nového človíčka, díky kterému se člověk na život, svět i sám na sebe dívá najednou jinýma očima. Člověku najednou přijde škoda dělat věci, které ho nebaví, vyčerpávají, nebo pro něj nemají smysl. To děťátko o sobě nijak nepřemýšlí a jen tak si žije. Ale toho dospělého to najednou nutí k nějaké větší zodpovědnosti. Najednou mi přijde, že život je naplněný,“ řekla.

Marie Doležalová se s partnerem Markem Zelinkou seznámila při taneční soutěži StarDance v roce 2015, kde zvítězili. Herečka prozradila, že sleduje i letošní jubilejní řadu.

„Dívám se a mám u toho zvláštní pocity. Když to člověk jednou sám zažil, dobře už ví, jak je to krásné a zároveň těžké. Letos tam mám Matouše Rumla a Verču Kubařovou, což jsou moji kamarádi. Moc jim fandím. Z toho, co jsem zatím viděla, byli oba naprosto famózní. Je zajímavé dívat se na to v teplácích z pohodlí domova a dávat si u toho večeři a sledovat zároveň vedle spící dítě. Letos koukám s pocitem ‚Opravdu jsem tam kdysi scházela ty schody i já?‘ Připadá mi to už velmi dávno,“ dodala.