Prachařová promluvila o anorexii. Možná jsem do toho trochu spadla, říká

„Takže chci jen říct, že jsem stála na pokraji toho do problému s jídlem spadnout a možná do něho i trochu spadla. Myslela jsem si, že jídelníček a nějaký řád mi pomůže a vše se vrátí do normálu, ale zatím se tak nestalo, nebo aspoň ne úplně. O tomhle problému jsem mluvila v podcastu už v létě a teď jsem tady o pár měsíců později zase o pár kilo lehčí a nemám z toho radost. Hlavně z toho, že jsem lhala sobě i okolí, že už je všechno dobrý,“ napsala Mariana Prachařová na Instagramu k fotce, kdy ještě kila a svou postavu moc neřešila.

Přiznala, že už skoro měsíc necvičí, protože na to nemá energii ani pomyšlení, s jídlem se pere a je často náladová. „Co je asi nejhorší, přišla jsem o menstruaci. Odjela jsem se spravit domů k rodině a věřím, že to bude dobrý a že mě máma zas správně ‚vykrmí‘,“ napsala s tím, že dostává od svých příznivců zprávy, jak jí to teď sluší. Přišlo ovšem i pár zpráv, že je hubená až moc.

„A i když vím, že ty hezký zprávy myslíte dobře, já se pak o to víc ‚bojím‘ přibrat. V hlavě mám to, že pokud přiberu, vy si toho všimnete, budete si říkat, jak jsem ztloustla, nebo mi to psát. Přitom je úplně jedno, co si myslí ostatní. Je to přece moje tělo a můj život. Jenže když jste tady každý den souzení tolika lidmi, je těžký se tím nenechat ovlivnit, je těžký, aby vám na názoru okolí nezáleželo,“ připustila.

„Vždyť teď jste hubený, podle lidí vám to sluší. Až budete mít kila navíc, třeba už to tak nebude. Říkáte si asi, že jsem úplně hloupá, že mi na tom záleží, a já si říkám vlastně to stejný, ale je to tak. Bohužel. Jsem tu hodně na očích, protože jsem se tak sama rozhodla. Instagram mě baví a ráda s vámi sdílím svůj život. A protože i tohle k němu momentálně patří, tak je to tu,“ dodala.

Prohlásila, že v rámci zdraví chce začít jíst bez výčitek a nestarat se o to, co si budou říkat lidi okolo. Doufá, že zas brzo najde rovnováhu, přibere a bude spokojenější. „Mně už se moje tělo teď nelíbí, nelíbí se mi, že se jídlo stalo něčím, co mě ovládá a čeho jsem otrokem. Takže stará, bezstarostná Mariano, co ses cpala pizzou, kachnou, cukrovím a chipsama bez jediný výčitky nebo vědomí, kolik to má kalorií, here we go! Je čas tě zase přivolat,“ doplnila.

Pod příspěvkem se objevila spousta povzbuzujících komentářů. Bývalá první dáma Dagmar Havlová dceři své kolegyně Dany Batulkové vzkázala, že se sama cpe sladkým, přestože by neměla, ale ví, že to asi její tělo potřebuje. „Mari, nemyslete na to, vyžeňte si to z hlavy a bude dobře. Jste hezká,“ dodala Havlová.

Herečka Yvetta Blanarovičová zase přidala příběh o tom, jak velmi přitažlivý, chytrý, sexy, úspěšný a vysportovaný kluk měl zájem jen o typy značka: rozměry modelka. Nakonec podle ní skončil s holkou s normálními proporcemi, tu a tam něco navíc. „Získala si jeho srdce tím, že byla se svým tělem spokojená a šťastná. A byla chytrá, láskyplná a uměla se postarat. A když jsem se ho zeptala, proč ta náhlá změna? Ani na sekundu nezaváhal: ‚Protože si s ní mám co říct.‘,“ napsala Blanarovičová.