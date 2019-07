Cítila jsem se jako vězeň, říká Mariah Carey o svém prvním manželství

Mariah Carey se svěřila s detaily ze svého prvního manželství. V roce 1993 si ve svých třiadvaceti vzala o jednadvacet let staršího hudebního magnáta, tehdejšího šéfa vydavatelství Sony Music Tommyho Mottolu.

„Cítila jsem se v našem vztahu a později i v manželství od začátku jako vězeň. Má image zpěvačky musela být stoprocentně „americká“. Jako člověk jsem neměla příliš svobody. A v době svatby jsem byla v podstatě ještě dítě,“ řekla zpěvačka v rozhovoru pro magazín Cosmopolitan.

S hudebním producentem se zpěvačka dala dohromady v roce 1991. Tommy Mottola si tehdy poslechl její nahrávku a rozhodl se s ní okamžitě podepsat smlouvu. Debutové album pojmenované Mariah Carey vyšlo v roce 1990 a již první singl Vision of Love se stal absolutním hitem. Mariah se podílela na všech původních písních alba, o což se snaží téměř u všech textů dodnes. Na začátku roku 1991 už získala své první dvě ceny Grammy.



Zpěvačka a producent se rozešli v roce 1998. „Tušila jsem, že stačí maličkost a kdykoliv mohu o své místo na výsluní přijít. Manžel mi v tomto směru poskytoval pocit bezpečí. Bohužel jsem se však v našem vztahu postupem času začala dusit,“ řekla Carey v roce 1999 magazínu Interview.



Třetí manželkou Tommyho Mottoly se stala mexická zpěvačka Thalía.

V roce 2013 popsal Mottola ve svých memoárech s názvem Hitmaker: The Man and His Music svůj vztah s bývalou manželkou jako po všech stránkách nevyhovující. Nikdy však nezmínil, že za úspěchem zpěvačky stál právě on. „Pokud se cítila být mnou příliš kontrolována, omlouvám se. Byl jsem v mnoha ohledech téměř až posedlý? Ano. Ale to všechno bylo součástí cesty vedoucí k jejímu celosvětovému úspěchu,“ napsal.



Osobitý zpěvaččin hlas a popové balady udržely na vrcholu prodejnosti všech jejích sedm alb vydaných v devadesátých letech, i když kritiky nebyly vždy příznivé. Jedním z největších hitů Mariah Carey se stala písnička z vánočního alba Merry Christmas (1994) s názvem All I Want For Christmas Is You. Ta je dodnes jedním z nejprodávanějších singlů všech dob.