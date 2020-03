Ztracený uvázl na dovolené, Mirai a Štíbrová šíří v novém klipu osvětu

Marek Ztracený vyrazil začátkem března s celou rodinou na dovolenou na ostrov Mauricius. „Vezmu rodinu, odjedeme daleko, budu s nimi hrát karty a budu jenom jejich,“ řekl zpěvák před odletem do zahraničí v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Situace se kvůli šíření koronaviru zkomplikovala, a tak si Ztracený bude muset pobyt neplánovaně prodloužit. „Sice daleko a asi na mnohem déle než jsme plánovali, ale spolu,“ napsal zpěvák k fotografii, na které je se svou snoubenkou Marcelou Skřivánkovou (34) a synem Markem.

„Je to zatím takové příjemné drama. Sice se nám cesta domů čím dál tím víc vzdaluje a pocit nejistoty ve mně hlodá, ale jsme pohromadě i s mými rodiči na jednom z nejhezčích ostrovů vůbec, kde k dnešnímu dni hlásí nula nakažených. Hltám a sleduji, co se děje u nás a i když jsme o deset tisíc kilometrů dál, v myšlenkách jsme s vámi doma. Dnes mi slíbil noční hlídač, že mi přiveze a půjčí kytaru, tak jestli tu uvázlo více Čechů, mohli bychom si společně zazpívat na pláži a přenést to i do ČR, kde koncertům na nějaký čas bohužel odzvonilo,“ dodal v příspěvku na sociálních sítích Marek Ztracený.

Zpěvák nedávno vyprodal dva koncerty v O2 areně. Na druhém z nich požádal o ruku svou dlouholetou partnerku, bývalou moderátorku a farmaceutickou asistentku Marcelu Skřivánkovou. „Jsi ta nejlepší ženská mého života, matka mého dítěte a chci se tě zeptat, zda to se mnou chceš táhnout do konce života,“ řekl zpěvák, když poklekl na koleno.

Aktuální situace ohledně šíření koronaviru nedá spát ani Xindlovi X. Ve středu obletěl sociální média jeho nový song s názvem Roušky, ve kterém kritizuje vládu.

Také skupina Mirai, která kromě nedávného online koncertu, který jako náhradu za zrušené koncerty v neděli odehrála přes sociální sítě, vydala ve středu nový singl Dej si roušku. V něm hostuje herečka Nikol Štíbrová. „Chráníš mě a já zas tebe“ je heslo, které bychom v těchto dnech měli mít všichni na paměti, říkají Mirai.

Ve videoklipu se objevuje mnoho známých osobností jako modelka Tereza Maxová, zpěvačky Monika Bagárová, Ewa Farna, Anna K., zpěváci Ben Cristovao, Kuba Ryba, Pokáč, David Stypka, Sebastian, raper Paulie Garand, youtuber Kovy, manželé Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová nebo herečka Dana Batulková s dcerou Marianou Prachařovou.



„Aktuální situace nahání hrůzu, a tak je třeba tahat za jeden provaz. Moc šít neumím a napsat song mi přišla nejsmysluplnější cesta podílení se na odvrácení toho pekla, co nás pokouší. Mám pocit, že poslední dny ukazují i spousta dobra v lidech. Noste roušky! Má to smysl,“ napsal frontman kapely Mirai Navrátil.



„Všem přejeme mnoho sil jak mentálních, tak fyzických, které jsou v těchto dnech potřeba a doufáme, že se brzy uvidíme naživo na koncertech a festivalech. Nyní alespoň zveme k poslechu rouška singlu, který nás všechny snad povzbudí a potěší,“ dodal muzikant.