Marek Ztracený na koncertě spadl z pódia na hlavu a skončil v nemocnici

Šestatřicetiletý zpěvák upadl při druhé písničce, koncert nechtěl přerušit a se zakrvaveným uchem vystoupení v rámci Restart Tour 2021 dokončil. Pak musel do nemocnice, odkud se ozval fanouškům.

„Všechno je dobrý! Připravoval jsem si toto speciální číslo dlouho a snad se vám líbilo! Na začátku našich koncertů často říkám, že máme jediný plán a předsevzetí - skvěle vás pobavit a to i kdybychom se u toho měli stavět na hlavu. Dnes to bylo doslova. Pardubice nikdy na vás už nezapomenu! To je jisté. Těším se na příště!“ napsal Ztracený k fotce z nemocničního lůžka.

Zpěvák později na sociálních sítích sdílel i příspěvek, na kterém je vidět, jak se zřítil z pódia mezi lidi.

„Něco mezi Jamesem Bondem a Mr. Beanem. Od teď budu hrát koncerty v takové té zorbingové kouli. Taky už vím jak se cítil Jan Kraus tenkrát na miss. Díky za všechny zprávy! Jsem už na cestě domů!“ okomentoval svůj pád.