Radši jsem zůstal velkou rybou na malé pánvičce, říká Vašut ke své kariéře

„Po roce 1985 přišel jako šéf Národního divadla profesor Milan Lukeš, komunista, ale velice rozumný komunista a uznávaný shakespearolog, pod jehož vedením divadlo získávalo zpět svůj kredit. Dovolím si říct, že v druhé polovině 90. let bylo Národní divadlo jedním z nejprogresivnějších v Praze. Tento profesor mě na konci sezony 1989 oslovil v místní kantýně s tím, jestli nechci vstoupit do strany. Řekl mi, že sice zná moje názory, ale že je mi snad jasné, že politické karty jsou rozdané na sto let dopředu a že strana se nedá reformovat jinak než zevnitř. Řekl mi, ať mu s tím jdu pomoct. Kdyby to byl člověk, kterého si nevážím, řekl bych mu rovnou ne, ale protože je to člověk, kterého si vážím a věděl jsem, že divadlo vede dobře, tak jsem ho požádal o 24 hodin na rozmyšlenou. Měl jsem klasické morální dilema, vstoupit a pomoci dobré věci, snažit se rozkládat stranu zevnitř? Volal jsem některým lidem a dostal nejrůznější názory. Nakonec jsem se s ním sešel a řekl: Omlouvám se, ale já prostě věřím, že ďábel si nebere jen půlku duše, takže ne. Odpověděl mi, že jsem ho zklamal svým infantilním přístupem. No a za necelý půlrok tady byl 17. listopad.“

„Nechtěl bych do politiky ani náhodou, nevydržel bych to ani hodinu. Jestli mě náhodou někdy někdo zlanaří do politiky, pak si mě pozvěte do studia a rozcupujte na hadry. Jsem si vědom toho, že v dnešní době politika nepotřebuje herce. Potřebuje nejvíc asi ekonomy a skutečně politology. Především ale potřebuje lidi, kteří mají nějakou vůli k moci, protože vydržet tam všechny ty hrátky, to vyžaduje jisté nastavení duše a charakteru. To není můj šálek kávy a nebude."

„V pubertě jsem začal hltat filozofii a chtěl jsem jít na filozofickou fakultu a stát se filozofem. A když ne jím, tak jsem chtěl být malířem, protože jsem tehdy byl celkem úspěšný jako malíř a kreslíř. Z filozofie mě vyvedlo moje vlastní poznání, že nechci mít čtyři semestry marxismu a půl semestru kritický náhled na současné buržoazní filozofické směry. Takže to ne. A z malířství mě vyvedl můj otec, který mi řekl: Je to dobrý, ale nemáš sitzfleisch, ty tomu nedáš všechno a skončíš jako nástěnkář v ČKD. Tak potom třetí záležitost, která přicházela v úvahu, bylo podat si přihlášku na DAMU. To už ale byla volba hlavou, nikoli srdcem.“