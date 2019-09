Moudrost stáří je spíš převlečená rezignace, říká Marek Vašut

Zajímá vás, kolik diváků přijde na film, ve kterém hrajete?

Jistě. Nejsem z těch, kteří říkají: „Dal jsem do toho vše, co cítím, a to je důležitější než počítat, jestli přijde pět set tisíc diváků, nebo pět.“ Dobře, nikomu to neberu. Mě to ale zajímá, protože jedním ze znaků úspěšnosti filmu je návštěvnost, chcete-li sledovanost. To už řekl dávno režisér Carlo Ponti, manžel Sophie Lorenové: „Když na film nikdo nechodí, je to umění. Když lidi přijdou, je to komerce.“A protože to nebude žádné umění, mohlo by to vyjít.