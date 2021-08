Očkování je společenská povinnost, ne věc manipulace, říká Marek Němec

Opět jste v bílém, opět v seriálu z nemocničního prostředí. Vy snad nechcete zklamat fanynky, které si vás v této podobě oblíbily!

Nevím, jsem do toho vždycky vržen. Vypadá to, že to je moje rozhodnutí? V reálu je to rozhodnutí celého toho mediálního kolosu. Rád pracuji, mám rád herectví i figuru toho doktora, takže zase pracuji, ano.

Jste sám příznivcem seriálů z lékařského prostředí?

Nedá se říci, že bych byl přímo fanouškem seriálů z lékařského prostředí. Ale obecně jsem velkým příznivcem televize, filmu a zábavního průmyslu. Pokud má projekt nějakou hodnotu, je to samozřejmě skvělé. Jsem hlavně divadelník a potřebuji sbírat materiál. Kromě hraní se věnuji režii, mám i své divadlo. Není to tak, že by člověk chodil do posilovny na jógu a pak si občas zahrát do seriálu. Vějíř mých činností je pestrý.

Kde nejvíce sbíráte inspiraci?

Těžko říct. Musíte vidět svět kolem sebe. A pak je úplně jedno, kde zrovna jste. Jestli na dovolené, nebo někde ve městě, stačí mít oči otevřené. Víte sám, že když toho člověk má hodně a řeší spoustu věcí, nebo myslí na hodně věcí a něco se mu děje nekalého a nepěkného, tak v ten moment samozřejmě nevidí. Má klapky na očích. Takže to chce mít oči dokořán.

Naposledy jsme si spolu povídali v prosinci. Stěžoval jste si na situaci ohledně covidu. Řekl byste, že se to od té doby změnilo k lepšímu?

Ne. Myslím, že se to nespravilo a že to bude čím dál horší. Bohužel. Pokud tady neproběhne nějaká normální vládní očkovací kampaň, tak se lidé nenaočkují a dopadne to prostě zase špatně. Jsem v tomto skeptik, je mi líto.

Vy sám jste se dal naočkovat?

Já jsem ještě stále v půlroční fázi po prodělaném covidu. Mám už ale termín a samozřejmě se jdu nechat očkovat. To je společenská povinnost. Není to věc nějaké manipulace, nebo nějakého rozhodnutí.

Odpočinete si doma, nebo na vás hned po příchodu naskáčou vaše děti?

Musím podávat výkony. Naskáčou na mě, to je normální. Děti jsou rezervoár energie a potřebují ji i ode mě. Občas sedím v autě, jedu, pustím si hudbu a odpočívám. Jedu vlastně na té bázi, že energie se stále přelévá. Někde vám ji někdo vezme, pak ji zas dáte a dostanete jinde.

Je pro vás důležitý čas, který máte jen pro sebe?

A pro koho ne? Jasně. Aby člověk zjistil, kdo je a kam se šoupl, to je pro nějaký vnitřní klid strašně důležité. Pak najednou třeba zjistíte, že jste někam dojel a říkáte si „Co tady dělám? Tady já vůbec nemám bejt.“ To se může stát. Nebo si řeknete „Sakra ale. Už dvacet let tady stojím blbě.“ Čas na to, aby člověk slyšel nějaký svůj vnitřní šum, je určitě moc důležitý.

3. prosince 2020

Dočkáte se letos rodinné dovolené, nebo budete jen pracovat?

Dovolená nebude. Rodina je s tím smířená. Budu hodně pracovat a poprvé po deseti letech bude mé léto hodně pracovní. Jsme s tím smířeni a zatím statečně bojujeme.

Když přijde na téma prázdninové destinace, kam se rád vydáváte?

To už je vlastně v téhle fázi úplně jedno kam. (smích) Někam, kde si můžete dopřát právě ten vnitřní šum. To umí ideálně kopce nebo velká voda. Umožní vám pocítit tu malost. V ten moment se člověk dostane do souvislosti s širším vesmírem, než je jen ten jeho pracovní nebo životní. To mám rád. Mám velmi rád Česko. Stačí mi vylézt si na Prachovské skály, nebo si dát Českosaské Švýcarsko.

Jste považován za miláčka diváků. Co vám nejčastěji na sociálních sítích píší?

„Proč Mery umřela?“ To mi nejčastěji píšou. A já říkám „Já nevím, jak bych vám to vysvětlil.“ Teď mi hodně píšou, že chtějí blahopřání k narozeninám. Tak se snažím a musím říct, že opravdu důsledně. Když to jde a mám čas, nahrávám videozprávy. Je hezké, že nás fanoušci podporovali a dávali nám vědět i v časech zmaru, že to má všechno nějaký smysl. Že nepálíte jen někam do černý zdi. Tak se to teď lidem snažím trochu vracet.

Nový seriál 1. MISE má v sobě prvky reality show, jste fanda tohoto formátu?

Úplně ne. Jsem spíše příznivcem reality. Reality show je vždycky nějaký uměle vytvořený biotop. Ideálně z něj musíte vytáhnout věci, které jsou těkavé a většinou hnusné. Špatné vlastnosti nás lidí, které jsou ještě vyboostované tou kamerou a přítomností veřejnosti. To nemám rád.