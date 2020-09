Lambora: Jako lidstvo jsme nepoučitelní, říká představitel pohádkového prince

„Proč já a pohádka? Moje babička si moc přála, abych už konečně jednou v nějaké hrál jako princ a každý rok mě o to dokonce několikrát prosila. Musel jsem jí vysvětlovat, že nejsem jediný mladý herec vhodný pro roli prince. Pak mi jednoho dne volala manažerka s touto nabídkou. Zaujal mě scénář, byl jsem na castingu a pak už jsem věděl, že do toho chci určitě jít,“ popisuje Marek Lambora v pořadu Drive.

Pro pohádku Princezna zakletá v čase se natáčelo i mnoho kaskadérských kousků. „V tomhle je neuvěřitelný třeba herec Tom Cruise, který si všechny tyto náročné scény dělá opravdu sám. Naučí se třeba kvůli natáčení létat s vrtulníkem a podobně. Mě osobně to taky moc baví, a to včetně akrobacie a podobných věcí. Když v sobě překonám strach, nejraději bych také vše na natáčení dělal sám. Kdybych měl třeba točit bouračku v autě, to bych asi nechtěl,“ uvažuje nahlas Lambora.

Dobro a zlo v různých podobách, to je podle představitele nového pohádkového prince základ, který by se lidé měli naučit rozlišovat už jako děti. „Rodí se nové a nové generace, kterým se to pořád musí připomínat. V dějinách se stále dokola opakuje to samé, jsme jako lidstvo nepoučitelní. Pohádky nejsou klišé. Je to jeden ze způsobů, jak dětem ukázat, jak může vypadat dobro a zlo,“ dodává Marek Lambora.

Princezna zakletá v čase režiséra Petra Kubíka je první českou fantasy pohádkou. Natáčelo se loni v létě v zatopených lomech v okolí Lipnice nad Sázavou, v zámeckém areálu v Sobotíně na Šumpersku, na hradě Točník na Berounsku a na hradě Bouzov. Premiéra v českých kinech je ve čtvrtek 17. září.

