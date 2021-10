Nejdůležitější je, že máme stejný humor, říká Lambora o Bezděkové

V současnosti jeden z nejvytíženějších herců Marek Lambora připouští, že svoji vizáž, díky níž je obsazován do rolí princů a kladných hrdinů, vnímá jako dar shůry. Zároveň však ale pokukuje i po jiných příležitostech.

„Chtěl bych si zaskočit i do jiné kategorie než jen těch princů. Může to být klidně princ, ale který by třeba vraždil. Chtěl bych si zkrátka zkusit jinou polohu než toho zamilovaného klaďase,“ vyznává se mladý herec v Show Jana Krause.

Dokonce i role blba by se mu prý zamlouvala. Určité oživení mu nyní přinesla postava faráře v připravovaném seriálu Půlnoční zpověď. „Je to psychologický seriál s detektivním příběhem,“ říká Lambora, ale víc prozradit nechce.

O svém soukromí je herec o něco sdílnější. Jeho život po boku modelky a České Miss 2016 Andrey Bezděkové je prý jako pohádka. „Klape to,“ říká se spokojeným úsměvem a dodává, že se společně smějí, vycházejí si ve všem vstříc a plní jeden druhému, co si na očích vidí. „Asi nejdůležitější je, že máme společný humor,“ míní.

Malinkou třecí plochou je podle jeho slov jen to, že svou partnerku musí občas fotit, ačkoli není fotograf. „Ona mě také fotí, ale mnohem líp než já ji. Tam se nemusí nic předělávat. Ale já to focení moc nemusím,“ vysvětluje Lambora.



VIDEO: Marek Lambora a Andrea Bezděková v klipu UDG Ještě jednou:

A jak vypadá jejich společný pohodový večer? „Pustíme si film, já mám raději akčnější filmy, ale i jí se líbí.“ Kromě toho má prý Markova partnerka ráda romantické filmy, podobně jako každá žena. A tak se jí na něm prý nejspíš líbí i to, že je svým založením romantik.



„Třeba jen tak zničehonic řeknu hezký věci, třeba že ji mám rád, Nebo vymyslím nějaký pěkný výlet, sbalím do batohu svíčky a tak,“ přibližuje své romantické projevy Lambora.



Andrea Bezděková v minulosti chodila s modelem Pavlem Gillernem, se kterým se rozešla po aférce s kolegou Petrem Havránkem. Pak se ukazovala po boku modela Miroslava Dubovického, který má nyní dítě s bývalou partnerkou Jaromíra Jágra Veronikou Kopřivovou. Lamboru spojovali s herečkou Šárkou Vaculíkovou.