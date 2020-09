Teď jsem zasel a sklidím až později, říká Marek Adamczyk

Nedávno jste řekl, že před podáním přihlášky na DAMU jste přemítal, zda to, že se vám daří se herectvím živit, není jen shoda náhod, která pomine. Teď už věříte tomu, že nejde o náhodu, ale že jste dobrý herec?

Úplnou jistotu člověk samozřejmě nemá nikdy. A nakonec by to bylo i na škodu, kdyby měl pocit, že je ve všem perfektní a nemusí se dál vyvíjet. Ale ano, i když mi to trvalo docela dlouho, už se ve své roli herce cítím mnohem komfortněji.