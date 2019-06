Rakovinu konečníku Crossové a hrdla jejího manžela způsobil stejný virus

Rakovinu konečníku zjistili herečce Marcie Crossové devět let poté, co si bojem s tímto onkologickým onemocněním prošel v roce 2009 i její manžel Tom Mahoney.

„Podle lékařů způsobil mou nemoc zákeřný papillomavirus s názvem HVP. Ten má až sto různých podob. Mezi ty nejnebezpečnější patří asi čtyřicet z nich, jedná se o takzvané genitální druhy, které jsou sexuálně přenosné. Pokud se neléčí, mohou se změnit na rakovinné buňky, což může trvat až deset let. Zpočátku tedy na sobě bohužel několik dlouhých let nic nepoznáte,“ svěřila se herečka ve středu v pořadu CBS This Morning.

„Neměla jsem žádné symptomy, podle kterých by se dalo usoudit, že nejsem v pořádku. Pak mi jednoho dne při běžné preventivní prohlídce gynekolog oznámil, že jsem nemocná. Byla jsem opravdu v šoku,“ říká Crossová.

Herečka se nyní snaží šířit povědomí o viru HVP a nabádá své fanoušky k tomu, aby se nechali proti papillomaviru co nejdříve očkovat. Děti mohou být přeočkovány již od devíti let a tak čeká v nejbližších týdnech návštěva lékaře i její dvanáctiletá dvojčata, dcery Savannah a Eden.

„Vím, že se lidé stydí o tom mluvit. Zvláště, pokud se jedná o něco tak choulostivého, jako je konečník. Ale pokud máte možná rakovinu, je opravdu něco takového na místě? Přiznávám, že mi také chvíli trvalo, než jsem se o tom dokázala normálně bavit,“ dodává Crossová.

Poslední testy prokázaly že její tělo již neobsahuje žádné nádorové buňky. S rakovinou úspěšně bojoval v roce 2009 i její manžel, burzovní makléř Tom Mahoney. Marcia si Toma vzala v červnu 2006. V roce 2007 se jim narodila dvojčata. Dětem se však rodiče rozhodli Mahoneyho nemoc tajit.



„Nemělo by to smysl jim o tom říkat. Holky byly na to obě moc malé a všechno pro ně bylo vlastně normální. Takže by asi stejně nechápaly, co je špatně a co se vlastně děje. Užívaly si naplno života a nemusely se ničím zbytečně trápit. Táta je v pořádku. Je to minulost,“ řekla tehdy Crossová.