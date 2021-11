Nic lepšího než vyhazov z bytu se mi nemohlo stát, vzpomíná Marcela Augustová

Jak to mám udělat, abych nikdy nezestárl, tak jako nestárnete vy?

Nedávno jsem četla rozhovor se Saskií Burešovou, kde se jí ptali na totéž, a ona vysvětlovala, že pro to nic nedělá. A já jí rozumím, protože pro to taky nic moc nedělám.

Jenže o paní Saskii všichni víme, že určitě uzavřela nějakou tajnou smlouvu s ďáblem. Vy taky?

Já jen celoživotně sportuju – a ne s programovým cílem vypadat mladě. Jsem jen ráda venku a ráda se hýbu. Dále: rodiče mi zapomněli vybudovat chuť na sladké. Ani když si uděláme domácí mejdan s kamarády, tak nemám před sebou na stole nějaké tyčinky, kamarádi to k nám vozí, ale my si tyhle pochutiny doma vůbec nekupujeme. Zkrátka mi to jde nějak samo, bezděčně.