Nestydím se, říká návrhář Jacobs o faceliftu za milion a nastřelených vlasech

„Mám jizvy kolem uší, opuchlý obličej a modřiny na krku. A přesto sem dám svou fotku. Je mi to jedno,“ napsal Marc Jacobs v otevřeném příspěvku na Instagramu.



„Nijak zvlášť se nemusím snažit být autentický. Dělám zkrátka to, co normálně. Žiji svůj život a sdílím ho se všemi, koho mé soukromí zajímá,“ vysvětluje světový módní návrhář, který koncem července podstoupil lifting krku a obličeje u slavného plastického chirurga celebrit Andrewa Jacona. Při proceduře se odstraní nadbytek kůže na krku a na tvářích, dojde k vypnutí kůže a částečnému vyhlazení některých vrásek.



Jacobs připomenul, že byl vždy ke svým příznivcům otevřený a upřímný. V minulosti se svěřil například s tím, že podstoupil transplantaci vlasů.

„O všem mluvím velmi otevřeně. Když jsem šel kdysi na večírek s kšiltovkou, ptali se mně, co se děje. Vysvětlil jsem, že jsem si zrovna nechal transplantovat nové vlasy. Lidé byli v šoku z toho, že jsem jim vůbec odpověděl a něco takového přiznal,“ vzpomíná módní ikona a dodává: „Teď je to vlastně to samé. Nezakrývám si po zákroku obličej, nenosím sluneční brýle. Nejsem, jak se říká, incognito.“

S kosmetickými procedurami začal Marc Jacobs už před mnoha lety poté, co mu slavný fotograf Steven Meisel doporučil návštěvu dermatologa Frederica Brandta. Ten byl mezi prvními lékaři, kteří začali klientům ve velkém aplikovat botox a výplně.



Nejvíc prý návrháři s přibývajícím věkem vadila povislá kůže na krku a obličeji. „Zkoušel jsem výplně, ale byly příliš těžké a už mou kůži neudržely tak, jak bych si přál. Lékař mi poté doporučil, abych zvážil plastickou operaci.

Rozhodl jsem se pro facelift, díky kterému by měl vzhled zůstat přirozený a změny by na první pohled neměly být příliš viditelné. Jen vypadám zkrátka trochu mladší. Zákrok mě vyšel na padesát tisíc dolarů, změny by měly prý vydržet dalších dvanáct až patnáct let, “ dodává spokojený Jacobs.

V Česku je známým příznivcem kosmetických úprav například muzikant Martin Maxa. Ten se svěřil, že prodělal v minulosti hned několik estetických zákroků. Podle zpěváka jsou dnes podobné úpravy ve světě i mezi muži přirozenou součástí péče o vzhled. „Jdu s dobou a myslím si, že i zaprděné Česko si časem na tyto věci zvykne a bude to přijímat jinak než dnes,“ řekl předloni v jednom z rozhovorů.