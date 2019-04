Marc Jacobs si vzal přítele. Na svatbě měli spoustu celebrit

Mezi svatebními hosty byly k vidění také Bette Midlerová, Gigi Hadidová, Rita Ora či Emily Ratajkowská. Všichni do nedělních ranních hodin slavili v podniku The Grill na Manhattanu.

Marc Jacobs měl tmavěmodrý oblek, bílou kravatu a světlé boty. Char DeFrancesco zvolil černé kalhoty, zelené sametové sako s ladícím motýlkem a outfit doplnil černými lakýrkami. Oba měli art decovou brož tučňáka z diamantů a onyxu. Byl to dárek návrháře Prady a Miu Miu Fabia Zambernardiho.

“Tučňáci mají mají jen jednoho partnera za život. Jsou skvělým příkladem věrnosti. Fabio, moc ti děkuji a mám tě rád,” vzkázal kolegovi Jacobs na Instagramu.

Char DeFrancesco se nedávno přiznal, že by měl svatbu nejraději v laciném řetězci restaurací s mexickým jídlem Chipotle. Marc by to prý ale nepřežil. Ovšem v rámci partnerských kompromisů přeci jen trochu ustoupil, přesně před rokem na počátku dubna bývalého modela požádal o ruku právě v jedné pobočce Chipotle.

„Nechceme rozhodně, aby se z toho stala monstrózní svatba, ale určitě chceme velkolepou slavnost a noc, kterou můžeme strávit se všemi lidmi, které milujeme,“ uvedl návrhář před svatbou.

Marc Jacobs a Char DeFrancesco, který pochází ze Švýcarska, se společně jako pár na veřejnosti ukazují od roku 2015. Předtím návrhář několik let chodil s pornohercem Harrym Louisem, se kterým se rozešel v roce 2013.