Bývalý manžel hvězdy seriálu Tohle jsme my je obviněn ze zneužívání

15:02 , aktualizováno 15:02

Mandy Moore (34) promluvila o životě s bývalým manželem Ryanem Adamsem (44) poté, co deník The New York Times zveřejnil detaily ohledně jeho několikanásobného obvinění ze sexuálního zneužívání. Případ vyšetřuje i FBI. Hudebník měl v minulosti mimo jiné posílat své nahé snímky nezletilé dívce.