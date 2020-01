Mandrage skončí dřív. Nejde to jinak, pochováme kapelu, říkají členové

„Bohužel nemáme jinou možnost, než oznámit, že s výjimkou koncertu v pražském Foru Karlín rušíme celé nadcházející turné Dlouhej únor. Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládnem a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zas jednou, celí šťastní, vrátíme. Naše plány ovšem náhle vzaly za své,“ začíná oznámení kapely pro fanoušky.

„Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal dokupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat,“ uvedli členové kapely.

Poslední koncert odehrají v sobotu ve Foru Karlín a chtějí tak „pochovat“ svoji kapelu. „Zahrajem si spolu naposled, i když ne v sestavě, v kterou jsme do poslední chvíle doufali,“ uvedli s tím, že vstupné bude možné standardní cestou vrátit.

Kromě fanoušků, kamarádů, kolegů a hostů poděkovali i zpěvákovi Víťovi Starému. „Děkujeme i Víťovi za všechno, nebejt Tebe, tahle kapela by ani nevznikla a nikdo z nás by dneska nebyl takovej, jakej je. Třeba to vážně ještě může bejt dobrý. Myslíme na Tebe,“ podepsali se Matyáš, Pepa, Coopi a Franta a požádali bulvární média, aby brala ohled na jejich kamaráda. „Nikomu není příjemné, je-li jeho neštěstí prodáváno na tržišti, zejména pak, má-li člověk tolik starostí, jako má možná Víťa právě teď.“

„Patnáct let společného fungování, sedm desek. Je to únavné. Už to bylo na hranici toho, co může člověk zvládnout,“ svěřil se nedávno kytarista a autor několika největších hitů kapely Mandrage Pepa Bolan (44).

Kapela Mandrage se v minulosti svěřila s tím, že jejich píseň Apolinář je nejosobnější zpovědí Víta Starého, který který v ní odkrývá své obavy a pocity. „Píseň je o zdech kolem nás, o mřížích, které nás drží uvnitř sebe samých a o tom, jak je někdy nesmírně náročné tohle naše vlastní vnitřní vězení opustit,“ popsal tehdy zpěvák.



VIDEO: Mandrage - Apolinář: