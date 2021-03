Může přijít covid-22 i ebola-24, obhajuje Spirit dovolenou na Zanzibaru

„Vím, že to vysvětlovat nemusím. Ale rozhodl jsem se napsat k tomu pár slov. Protože toto moralizování, které čtu v komentářích už týden, začíná být pomalu až úchylné,“ napsal Michal Dušička na úvod dlouhého příspěvku na Instagramu.

„Měli jsme letět už před rokem. Ale na poslední chvíli jsme to ze solidarity zrušili. Snažili jsme se najít další termín. Ale pak přišla druhá vlna a zase jsme to posunuli. Řekli jsme si, že do třetice už to nezrušíme,“ vysvětluje raper s tím, že štěstí a hezké rodinné zážitky pro něj znamenají víc než názor veřejnosti.

„Sorry nesorry. Deset let jsem poctivě pracoval a často si dovolenou odpíral, protože jsem věděl, že si vše vynahradím, až budu mít rodinu a miminko. Říkáte mi počkej, zůstaň doma. Ale jak dlouho? Rok? Dva? Co když to takto bude už napořád? Na jaře přijde další mutace, příští rok třeba covid-22, pak 23, pak ebola-24 a tak dále,“ uvažuje Dušička.

„Snažím se žít přítomností, moje dcera je malá jen chvíli. A kromě toho to tu vůbec není tak hrozné, jak to u nás prezentují média. Lidé se testují, nemocní se léčí, jen se nedělá takové mediální drama z těch čísel,“ dodává muzikant s tím, že jsou s rodinou ubytováni v resortu, kde mají vlastní vilu, a po návratu na Slovensko samozřejmě počítají s karanténou.



Česká vláda zakázala na základě ochranného opatření ministerstva zdravotnictví občanům na konci února vstup například do Brazílie, Keni, nebo právě na Zanzibar, tedy do zemí s extrémním rizikem výskytu jihoafrické a brazilské mutace covidu-19, kvůli následné hrozbě zavlečení koronaviru do Česka.

Slovenský raper Majk Spirit a ukrajinská modelka Maria se znali už od roku 2006, dohromady se však dali až loni po náhodném setkání v Dubaji. Letos v lednu se zasnoubili v Thajsku na ostrově Ko Samui, kde trávili společnou dovolenou a oslavili zde i příchod nového roku.