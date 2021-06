Jste mladá, a přitom profesně velmi zkušená. Měla jste už v dětství jasno, co jednou chcete dělat?

Neměla a myslím, že to nemám dané ani teď. Nyní dělám tuto práci a snažím se ji odvádět dobře. Že bych ale měla pocit nějakého poselství nebo úkolu, to ne. Může se stát, že mě osud zavede jinam. Což se samozřejmě stává. A já se docela ráda nechávám vodit.

Snažím se zvát hodně známé herce do rolí, do kterých by je člověk běžně neobsadil.