V příštím životě se hodlám narodit jako Angelika, říká Mahulena Bočanová

V Ordinaci v růžové zahradě hrajete maminku Patrika Máry v podání Patrika Děrgela, přitom by vás tvůrci bývali mohli klidně oslovit i na roli jeho milenky. Nevypadáte totiž na tolik, kolik se dá vypočítat z data vašeho narození. Je pro vás věk jen číslo?

Samozřejmě že jako každá žena chci vypadat hezky. Ale není a nikdy to nebyla alfa a omega mého života. Dokonalá krása se vždy brzy okouká. Navíc muži, kteří to mají v hlavě srovnané, chtějí vedle sebe ženu, s kterou se zasmějí, kterou hluboce respektují, a taková nemusí mít zrovna dvacet centimetrů v pase a „čtyřky“ silikony. Ti, kteří to mají jinak, zase nijak nepřitahují mě, takže u mě pořád dobré. (směje se)