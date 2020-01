Pánbůh to zařídil tak, že budeme navždy spolu, říká o dceři Bočanová

Mahulena Bočanová se nově objeví v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Zahraje si lékařku Darinu, bývalou manželku Leoše Máry v podání Roberta Jaškówa a matku Patrika Máry (Patrik Děrgel).



„Do práce chodím odpočívat, protože výchova dcery je trošičku náročná. Těším se na každé natáčení a jsem ráda, že pracuji s lidmi, kteří nejsou konfliktní a je tu pohoda. To je pro mě nejdůležitější,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



„Na to, kolik mi je, je to dobré. Pořád ještě umím ‚zaštěkat‘. Myslím, že nikdy nebudu patřit do party zapšklých ženských, které stárnutí trápí. Se stárnutím nemám v životě žádný velký problém,“ říká Bočanová, která oslaví v březnu třiapadesáté narozeniny.



Největším pokladem je pro herečku, jak sama říká, její dcera. „Márince je už osmnáct let, ale vždycky budeme bydlet spolu. Ta mi nikam z hnízda neuteče. Ta představa, že by mi moje dítě uteklo z domova ven... asi by mi ruplo srdce. Jako žena bych to asi nezvládla. Možná proto to pánbůh zařídil tak, že budeme navždycky spolu,“ říká Mahulena Bočanová.

Herečka má za sebou dvě manželství. Jak sama přiznává, nejvíc jí z nich chybí obě tchyně. „Nechci se rouhat, ale byla jsem dvakrát vdaná a měla jsem absolutně skvělé tchyně. Každá byla úplně jiná, ale obě moc fajn paní. Bude to znít blbě, ale rozuměla jsem si s nimi lépe než s těmi muži. Asi nejsem typ pro manželství,“ dodává.