Díky koronaviru jsme si rovni, přemítá opuchlá Madonna v koupelně

Zpěvačka fanouškům nejdřív zatančila v koupelně a pozměnila slova písně Vogue. Místo toho, aby si zatančili na parketu, si mají dát smaženou rybu, protože už v potravinách došly těstoviny.

Pak se svým příznivcům ozvala z vany a filozofovala o tom, že současná situace dokazuje, jak jsme si v podstatě všichni rovni.

„Na COVID-19 je důležité to, že je jedno, jak jste bohatí nebo slavní, zábavní nebo chytří, kde žijete, kolik vám je. Stírá rozdíly, a to, co je na této nemoci strašlivé, je také úžasné. Nutí nás být si rovni v mnoha ohledech,“ řekla popová královna na Instagramu v příspěvku, kde se koupe ve vaně plné květinových plátků. Nejde si nevšimnout, jak má zpěvačka po plastikách opluchlý obličej, což zvýraznilo i to, že je nenalíčená.

Madonna musel před pár dny kvůli epidemii koronaviru předčasně ukončit světové turné Madame X. Zpěvačka během něj trpěla zdravotně, protože nezvládala náročné taneční výstupy, které si pro fanoušky připravila.

Teď se zotavuje v náručí šestadvacetiletého tanečníka Ahlamalika Williamse, se kterým začala pracovat na společném projektu. Hodlají nazpívat hiphopovou skladbu. Tanečník se chce s pomocí Madonny prosadit jako raper.