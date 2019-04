Madonna zazpívá na Eurovizi. Za dvě písně dostane 22 milionů korun

„Live Nation s hrdostí a pohnutím oznamuje, že královna Madonna bude mít během soutěže Eurovize zvláštní vystoupení,“ oznámila společnost. Částku za vystoupení Madonny zaplatí izraelsko-kanadský realitní magnát a miliardář Sylvan Adams.

Tento rok jsou to již čtyři roky od vydání Madonnina posledního alba Rebel Heart. Fanoušci očekávají nové, v pořadí již čtrnácté studiové album zpěvačky letos v létě. Informace o nové desce i datu jejího vydání zatím nebyla potvrzena.

Na Instagramu Madonna nedávno sdílela sérii devíti fotografií, které dohromady tvoří červené písmeno X na černém pozadí. Fanoušci se na sociálních sítích dohadují o významu písmene. Podle některých je součástí zpěvaččina tajného projektu s Netflixem. Další tvrdí, že se jedná o novou řadu péče o pleť nazvanou Madonna X Moschino. Zpěvačka v poslední době velice často sdílí jako hashtag slovo Magic, což by podle mnoha sledujících mohl být právě název její připravované desky.

Madonna se v minulém roce přestěhovala do Portugalska, aby tam mohl její syn David trénovat s prestižním fotbalovým klubem. Pobyt v jihoevropské zemi ovlivnil také její uměleckou dráhu. Potkala se s ženským orchestrem Orquestra Batukadeiras De Portugal, který ji tak uchvátil, že se s ním rozhodla nahrát skladbu pro své nové album. „Modlitba na konci kouzelného nahrávání s Orquestra Batukadeiras. Jsem tak šťastná, že mám tyto úžasné silné ženy na nahrávce,“ připsala k videu popová královna.

Tel Aviv byl za hostitelské město letošní Eurovize určen loni v září po vítězství izraelské zpěvačky Netty Barzilaiové v loňském finále. To se konalo v Lisabonu. Českou republiku tenkrát zastupoval Mikolas Josef, který skončil na šestém místě, což je nejlepší umístění Česka v historii pěvecké soutěže.

Eurovize v Tel Avivu začne prvním semifinálovým kolem 14. května, po něm bude 16. května následovat druhé semifinále. Českou republiku bude na 64. ročníku písňové soutěže se songem Friend of a Friend reprezentovat skupina Lake Malawi v čele se zpěvákem Albertem Černým. Ten přiznal, že kluci z kapely doufají ve stejný úspěch, jaký měl jejich předchůdce Mikolas Josef s hitem Lie to Me.

Eurovizi bere skupina jako obrovskou šanci splnit si své sny. Předpoklady pro hvězdnou kariéru kluci mají. Vystupovali už na koncertech před světovými kapelami jako 30 Second to Mars, Red Hot Chili Peppers nebo The Kooks.

Kromě skupiny Lake Malawi se o účast na letošním ročníku soutěže Eurovision Song Contest 2019 ucházeli také Jakub Ondra, Barbora Mochowa, Hana Barbara, Jara Vymer, Tomáš Boček, Andrea Holá a Pam Rabbit.