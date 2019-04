Macaulay Culkin žertuje, že se snaží získat Oscara in memoriam

Herec Macaulay Culkin potěšil fanoušky již v minulém roce, kdy místo sezení v hledišti mezi diváky na slavnostním předávání filmových cen Oscar zůstal doma a bavil se po svém. Prostřednictvím sociální sítě Twitter tehdy dával všem najevo, co si o celém ceremoniálu myslí. Živý přenos průběžně komentoval a lakoval si přitom nehty na nohou, sledoval animované seriály a vařil.



Když letos akademici udíleli filmové ceny, herec se rozhodl zopakovat si úspěšný loňský večer v podobném duchu. Na Oscarech nebyl tentokrát určen žádný hlavní moderátor večera, a tak se Culkin této role na sociálních sítích opět zhostil sám. „Sledujte, co dělám místo moderování Oscarů. Vymačkávám si pupínek, chovám svou kočku, stavím Lego, koupu se...,“ napsal k sérii snímků na svém instagramovém profilu.

Na jedné z fotek Culkin dokonce s hlavou v troubě naznačil pokus o sebevraždu. „Nemohu uvěřit tomu, že už je to pátý rok v kuse, kdy nejsem oceněn in memoriam. A to jsem se tak snažil,“ uvdel herec k fotografii, na které se s dvěma cigaretami a lahví whisky rozvaluje ve spodním prádle na gauči.



Macaulay Culkin se snaží zůstat v úzkém kontaktu se svými fanoušky. Na podzim minulého roku jim navrhl, aby mu z pěti možností pomohli vybrat novou formu jeho jména. Nejvíce hlasů samozřejmě získala ta nejdivočejší varianta, letos se tedy herec vydal na matriku s žádostí o změnu jména na Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

„Rozhodli jste se a vítěz je jasný. Je to hezky zvučné. Pokud tedy máte rádi mé jméno,“ napsal herec o Vánocích na svém twitterovém profilu. Rodiče přitom dětské filmové hvězdě určili jako prostřední jméno Carson. To mu však znělo příliš irsky a toto jméno nepoužívá.

Culkina proslavila v devadesátých letech role malého Kevina ve filmu Sám doma a jako dítě vydělával miliony dolarů. Pak se ale jeho rodiče začali dohadovat o kontrolu nad jeho majetkem a většinu peněz utratili za právníky.



Herec se v sedmnácti letech oženil s dětskou láskou Rachel Minerovou, ale v roce 2002 se rozvedli. Osm let pak žil s herečkou Milou Kunisovou. Málokdy se však spolu ukazovali na veřejnosti a střežili si své soukromí. Pár v roce 2011 oznámil rozchod.



Macaulay Culkin v minulosti mnohokrát změnil image a dostal se i do potíží se zákonem. Spekulovalo se o drogové závislosti a v roce 2004 byl v Oklahomě obviněn z držení omamných látek. Původně ho přitom policie zastavila kvůli překročení rychlosti. Pak u něj našli marihuanu, tablety Xanaxu a sedativa, používaná k léčbě úzkosti. Nakonec byl po zaplacení 4000 dolarů propuštěn. V show Larryho Kinga pak přiznal, že několik let pil alkohol a kouřil marihuanu. Zároveň ale tvrdil, že s tím „nikdy neměl problém“.