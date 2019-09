Lunetic se opět rozpadá. V kapele skončil Martin Kocián

„Je nám to velmi líto, ale Martin Kocián už není členem skupiny Lunetic. Důvody jsou velmi osobní, takže jen mezi námi. Děkujeme za pochopení, podporu a těšíme se na vás na dalších koncertech,“ uvedli na Facebooku Václav Jelínek, David Škach a Aleš Lehký.

Martin Kocián v poslední době vynechával společné rozhovory. Chyběl také při propagaci loňského turné kapely.

V době největší slávy Luneticu bral drogy, konkrétně pervitin. Později utekl za životem a prací do Irska, kde byl zaměstnán jako číšník.

„Měl jsem pocit, že ze své pozice nemusím nic řešit. Uznávám, že jsem zpychl. První desky jsme prodali čtvrt milionu, tak jsem koupil káru, pořídil si kérky a trochu zfrajeřil. Dělal jsem si, co jsem chtěl – sex, drogy, rokenrol, tak to bylo. Když jsem chtěl mít v noci po koncertě holku, nebyl problém. O to hůř jsem pak spadl na hubu,“ řekl kdysi Kocián v rozhovoru pro Magazín DNES.

Spekulace o tom, že má opět problémy s drogami, vyvolalo video, kterým loni v prosinci zval na silvestrovskou párty. Rozverný Kocián na něm působil velmi energicky a lidé si z něj kvůli drogové minulosti na internetu utahovali, že zřejmě „Martin přijel na bílém koni“.

Skupina, která vznikla v roce 1995 a jejíž největšími hity byly Máma, Ať je hudba tvůj lék, Chtěl bych tě líbat a Dotyky, se poprvé rozpadla v roce 2003. Václav Jelínek se tenkrát pokusil o sólovou kariéru, ovšem bez většího úspěchu. Vlastní CD vydal i Martin Kocián.

VIDEO: „Veselý“ Martin ze skupiny Lunetic zve na večírek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lunetic se dal znovu dohromady v roce 2008. Kapela vydala nové album se všemi svými největšími hity a DVD s videoklipy. Uspořádala i dva koncerty v Praze a v Liberci. V roce 2011 vydala desku Na vlnách. O rok později ohlásila comeback.

Skupinu Lunetic neprovázely žádné výraznější skandály. Kromě toho, kdy se zjistilo, že na nahrávání debutového alba se podílel zpěvák Dalibor Kaplan. Ten v rámci proma svého vlastního alba oznámil, že za skupinu nazpíval podstatnou část písní a že jeho hlas zní z playbacku i na jejich koncertech. Některá média poté na základě Kaplanovy výpovědi psala, že úspěšnou kariéru Lunetic lze považovat za jeden velký podvod.