Byl takový James Dean 90. let, říká o Perrym jeho český hlas Filip Jančík

Jak jste se dozvěděl o smrti Luka Perryho?

Textovkou od mého kamaráda Pavla Vondry, který daboval v seriálu Beverly Hills 90210 Iana Zieringa, to znamená roli Steva. Asi byl na internetu, tak se to dozvěděl dřív než já.

Jak vzpomínáte na dabování seriálu Beverly Hills 90210?

Vzpomínám na to samozřejmě rád. Ten seriál byl hrozně zajímavý v tom, že v 90. letech přišla taková nová vlna seriálů. Byly tady vlastně dvě soap opery z prostředí studentů. Beverly Hills 90210 o středoškolácích a potom Melrose Place, který cílil na trošku starší, to byli vysokoškoláci a potom následně jejich přechod do zaměstnání. Tím, že Beverly Hills 90210 byl první seriál, tak to lidi asi měli rádi. Bylo to pro ně něco nového. Jako Krok za krokem je do dneška legendární, stejně tak Dallas i telenovela Manuela a všechny seriály, které tenkrát přišly. Všechno, co je nové, lidi svým způsobem zaujme a vryje se jim to do paměti víc.

Dabovala se vám postava Dylana McKaye dobře?

Dylan se daboval dobře. Byl to celkem čitelný herec. I když jsem ho potom namlouval dál, tak myslím, že jeho největší sláva byla právě v tomto seriálu. Ale já jsem Dylana původně vůbec nedělal. Prví sérii natáčela Česká televize, která tenkrát asi neměla koupená práva na další série, nebo neodhadla potenciál seriálu. Po první sérii to skončilo. Já tu roli přebíral po Martinovi Zounarovi, stejně jako Miriam Chytilová přebírala Andreu po Sabině Laurinové. Oni odjížděli v létě na dovolenou a my jsme druhou sérii točili pro Novu přes léto. Tím pádem Mirek Saic musel přeobsadit některé role. Já jsem se díky tomu k Dylanovi dostal od druhé série.

Jaký byl podle vás Luke Perry herec?

Já vím, že v Hollywoodu musíte mít obrovské štěstí, kontakty a podobně. Kdyby byl opravdu kvalitní herec, špičková superstar, tak točí áčkové filmy, což se mu nikdy nepovedlo. Pokud se nepletu, tak v Pátém elementu si s Lucem Bessonem zahrál, což bylo takové superáčko. Ale jinak se potuloval po spíše béčkových produkcích a seriálových produkcích, kde jsem ho namlouval docela dost. Některé věci se mi líbily, jiné ne. Příležitostí měl docela dost. Beverly Hills ale asi bylo opravdu jeho nejvíc. Byl to takový James Dean 90. let.

Viděl jste někdy Beverly Hills 90210 jako divák?

Asi jsem nějaké díly stoprocentně viděl. Ne že bych u toho seděl a viděl každý díl, který běžel v televizi. Ono se tenkrát točilo trošičku jinak. My jsme tím seriálem žili. Ve studiu ve Štěrboholích, kde jsme to tenkrát točili, jsme byli celá parta pohromadě v prvních sériích. Protože jsme to točili v létě, tak jsme to měli fakt se vším, i s pobíháním okolo bazénu, který tam byl na zahradě. Ta doba byla trošku jiná, i ta práce v dabingu. Myslím, že nás osm hlavních protagonistů si to opravdu užilo.

Poznávaly vás fanynky po hlase?

Stalo se mi to hlavně u dvou postav. U Codyho v Kroku za krokem, což byl herec Sasha Mitchell, a právě u Dylana. V té době to byly takové dvě moje klíčové postavy. Takže asi lidi věděli, že to dělám.

VIDEO: Úvod kultovního seriálu Beverly Hills 90210 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proč byl podle vás seriál Beverly Hills 90210 svého času takovým fenoménem?

Bylo to pro nás v 90. letech něco nového. U nás se něco takového netočilo. Moc se nevysílalo. A vůbec ty devadesátky přinesly věci, které byly nové. Zvlášť v té seriálové podobě. Lidé byli víc utaženi na filmy a najednou přicházelo něco, co přinášelo dlouhý příběh. Bylo na co koukat delší dobu, nebyla to otázka dvouhodinové produkce. Lidé se na to mohli nějakým způsobem těšit, zajímalo je, jak se to vyvíjí.

Další věc je, že po revoluci jsme poznávali trošku jiný svět. Tyto seriály z určitého prostředí nám najednou ukazovaly něco, co jsme tady neznali. Kdo se v 90. letech hned sebral a do Ameriky odletěl, ten to tam viděl. Díky seriálům jsme najednou viděli, jak to probíhá na střední škole v Americe, jak se tam chovají učitelé, jak rodiče přistupují k problémům svých dětí. Dneska nám to už asi přijde normální po těch takřka 30 letech. Ale tenkrát to bylo o něčem jiném.

S devadesátkami jste jistým způsobem propojen pořád, namlouváte upoutávky pro televizi Óčko Star, která hraje hudbu té doby. Jak vzpomínáte na 90. léta vy?

V té době jsem samozřejmě vyrostl. Bylo mi plus minus nějakých dvacet let. Člověk se rozkoukává po světě, byla to pro mě největší zábava.



Pořád se věnujete dabingu. Na čem zrovna pracujete?

V dabingu jsem na obou stranách barikády, jak režisér, tak i herec. Včera jsem coby herec dokončil animovaný film do kin s názvem Hledá se Yetti. Točím moc hezký romantický seriál Poldark. Co se týče režie, čeká mě několik zajímavých projektů. Budu točit celkem známý a populární seriál Narcos, všechny tři série. A budu pokračovat šestou sérií hororového seriálu American Horror Story.