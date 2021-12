Když jsme tenhle rozhovor domlouvali, bylo všechno tak nějak optimističtější. Jak se teď vzhledem k houstnoucí covidové atmosféře máte?

Dobře. Je fakt, že někde se lidi asi bojí chodit do divadla, ale já se tím nenechám nějak ovlivňovat. Loni došlo na to, že nemohli chodit vůbec, ale i to zase pominulo. Vždycky když se děje něco špatnýho – a může to i trvat dýl –, nakonec se to zase dá do pořádku. Beru to, jak to je.

Vždycky mě bavilo dělat si legraci z toho, jak spousta lidí žere sama sebe. Lukáš Pavlásek