Jsem rád, že ve StarDance už nesoutěžím, přiznal Lukáš Pavlásek

Jak se těšíte na benefiční večer Šansoniéra Marie Doležalové, kde budete letos také vystupovat?

Moc se těším. Budu tam zpívat s Luďkem Sobotou písničku Lízátko. To je písnička od Ivana Mládka, kterou Luděk proslavil. Tak ji zazpíváme 7. listopadu v Kině Dlabačov spolu jako duet.

Už společně trénujete?

Ano. A stala se přitom taková věc... Já jsem se bál, jestli nezpívám falešně a Luděk mi pak řekl, že zpívám o oktávu níž druhý hlas. Ani jsem o tom nevěděl. Tak mi říkal „hlavně se to nesnaž zpívat jinak, protože zpívat o oktávu níž málokdo umí“. To jsem ani nevěděl.

Fanoušci vás budou moci brzy vidět jako vodníka v nové pohádce Zdeňka Trošky...

Pohádka se jmenuje Zakleté pírko a premiéru má 2. ledna. V pohádce jsem hrál poprvé a moc mě to bavilo. Ten vodník je taková srandovní postavička, která ráda jí a proměňuje se v žábu.

Chtěl byste si vyzkoušet třeba i roli krále nebo prince?

Určitě. I když prince... No, mohl by být vlastně i takový princ jako já, proč ne.

Nedávno jste s Ondřejem Sokolem cestovali po světě. Jak jste si to užívali?

Byla to legrace, občas i dobrodružství. Také by to mělo už brzy být v kinech jako Cesta kolem světa. Myslím, že koncem prosince.

Kde se vám líbilo nejvíc?

Těžko říct. Každá ta země má svoje a je něčím hezká a zajímavá. V Japonsku se mi například líbilo kvůli jedné takové bizarnosti. Kvůli věcem, které mám rád z knížek a filmů, se mi třeba zase líbilo v Americe. Všude to bylo trochu něco jiného.

Začala desátá řada StarDance. Sledujete soutěž, kde jste kdysi sám tančil?

Byl jsem se podívat na prvním přenosu a trochu jsem si nostalgicky zavzpomínal. Cítil jsem tu nervozitu a energii před živým přenosem. Popravdě jsem byl trochu rád, že tam mezi soutěžícími už nestojím.

Tančíte rád i v osobním životě?

Přiznám se, že vůbec ne. To je jedna z dovedností, kterou jsem trochu nabyl a hned ji zase rychle opustil.