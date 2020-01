0:01 , aktualizováno 0:01

Po první velké filmové roli bude mít i televizní show. Ale Lukáš Pavlásek se pouští také do činností, které byste do něj neřekli. Například pořádá literární večery. Když ho někdo podceňuje, nevadí mu to. Říká, že s tím počítá a těží z toho.