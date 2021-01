Planeta slepic. Komik Lukáš Pavlásek chystá koronavirové představení

Zatímco natáčení jeho talk show i divadelní představení Lukáši Pavláskovi na řadu měsíců přerušila pandemie, o to poctivěji se věnoval psaní knih. Novou právě začal psát, a to mu před Vánocemi vyšla už dříve dokončená knížka pro děti s názvem Neuvěřitelně šílené příběhy. Na konci každé povídky je sada otázek, které vybízejí dětského čtenáře k přemýšlení. Jak by na některé odpověděl on sám?

Například na konci příběhu Pes, co se stal ředitelem školy, se ptáte dětí, co by udělaly jako první, kdyby se staly psem. Vy sám si představujete jaký scénář k takové situaci?

Šel bych na tramvaj – to dělal náš pes Fido, kterého jsme kdysi měli, že sám jezdil tramvají. Vždy když viděl tramvaj, rozeběhl se k ní, naskočil do ní, ujel dvě zastávky a vrátil se po chodníku zpátky. Byl to vynikající pes, voříšek. Tak některé jeho kousky bych rád vyzkoušel.