Korunku bych dal všem, říká Sportovec roku Krpálek. Přes Vánoce asi nezhubne

„Looks like It’s gonna be a good night,“ zazpívala na úvod vyhlášení ankety Sportovec roku skupina Queenie. A dobrý večer to opravdu byl, zejména pro olympijského vítěze z Tokia Lukáše Krpálka, který získal v hotelu Hilton korunu určenou pro nejlepšího sportovce.

„Zasloužil by si ji každý sportovec, který byl v top desítce. A nejenom oni ale i ostatní sportovci, kteří vybojovali na olympiádě medaile a nemohli bohužel v desítce být, protože není nafukovací. Hodnotit veškeré výkony moc nejde,“ řekl pro iDNES TV Krpálek.

Rodák z Jihlavy zápasí v posledních sezonách ve váhové kategorii nad 100 kilogramů. „Myslím, že i přes Vánoce zůstanu v takové, ve které jsem. Tam váha klidně může jít nahoru. Předpokládám, že přes Vánoce nezhubnu,“ dodal s úsměvem táta dvou dětí, pětiletého Antonína a tříleté Mariany.

Krpálkův kamarád, kajakář Jiří Prskavec (28), další olympijský vítěz z Tokia, si došel v anketě Sportovec roku pro cenu za třetí místo. „Nečekal jsem to. Říkal jsem si, že spíš čtvrté, páté by bylo reálnější. Jsem moc spokojený, že jsem to z tak malého sportu dokázal dotáhnout do top trojky. A jak říkal Lukáš, soutěž je neobjektivní. Objektivně ani hodnotit nejde. Nějakým způsobem, by si to zasloužila celá desítka,“ míní Prskavec.

Kajakář na vyhlášení dorazil s manželkou Terezou, s níž vychovává dva syny. Krpálkovi a Prskavcovi jsou dobří přátelé, obě rodiny letos na podzim společně strávili dovolenou na Maledivách.