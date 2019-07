Na film jsem moc hezký, žertuje Hejlík. Vedle hraní se projedl republikou

„Myslím, že ne. Tedy jedl jsem vždycky hodně a ve škole jsem byl váleček s kastrolem na hlavě, k tomu čtyřky dioptrie, prostě krása. Ale žádní gurmáni jsme doma nebyli. Mě to posedlo až tak kolem roku 2011, po rozchodu s první ženou,“ řekl Lukáš Hejlík s tím, že nakonec z této vizáže vyrostl.

„Mám 193 centimetrů. Protože jsem brýle v pubertě odmítal, zrak se mi tím protrénoval a zlepšil. A moje tempo spaluje. I když nevím, jestli je to úplně zdravý způsob udržování linie. Ale teď se mi to všechno s blížící se čtyřicítkou začíná zase vracet a do pěti let budu zase ten váleček s popelníky.“

Za šest let díky Gastromapě procestoval celou republiku a navštívil přes 1500 podniků. Kromě toho se věnuje projektu scénického čtení Listování, kde s dalšími herci představuje aktuální knihy ve formě čteného divadla. S přáteli založil také Gastrokroužek a v rámci globálních cílů OSN je ambasadorem globálního cíle číslo 12, což je odpovědná spotřeba a výroba. Spolupracuje například i s potravinovou bankou.

Při rodině a všech jeho aktivitách mu na hraní moc času nezbývá. Po seriálech se mu ale prý nestýská.

„Ordinaci jsem opouštěl dobrovolně. Nebyl jsem si úplně jistý, ale teď rozhodně nelituju. Ta práce byla skvělá, ale já tam byl čtyři roky, a to stačilo. I kdybych neměl natáčet nikdy nic dalšího, nevadí mi to,“ tvrdí.

„Teď to bude znít asi trochu domýšlivě, ale bojím se, že jsem na film moc hezký. U nás musíte být spíš diblík nebo trochu pošuk. Český hrdina je vždycky spíš nehrdina, outsider. A tam se tvůrcům typově asi nehodím. Ale občas nabídky dostávám. Zahrál jsem si v seriálu Terapie a teď natáčím detektivku Dáma a král,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES s tím, že tam hraje hloupého policistu, který nesnáší foodblogery.

Gastromapa Lukáše Hejlíka Více než tisícovku restaurací, kaváren, cukráren nebo třeba pivnic obsahuje aplikace Gastromapa Lukáše Hejlíka. Známý herec všechny popisované podniky navštívil a ve své aplikaci nabízí užitečné tipy, kde se dobře najíst. Kromě popisů podniků, adresy a otevírací doby nechybí často ani tipy na zajímavosti a výlety v okolí. Podniky jsou tříděny podle typu a dále je lze vyhledávat podle názvu nebo vzdálenosti od aktuální polohy. Na základě zkušeností z cest po republice vznikla kniha 365 - Gastromapa Lukáše Hejlíka, která přináší 365 tipů na podniky po celém Česku. Představuje také místa, kde by někteří rozhodně žádný skvělý podnik nečekali.