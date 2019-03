Lucie Vondráčková se syny se musí vrátit zpět do Česka, rozhodl soud

„Mohu potvrdit, že dnes byl doručen rozsudek k odvolání matky proti rozhodnutí kanadského soudu prvního stupně ze dne 8. února 2019 ve věci návratové žaloby. Soud nařídil, aby oba nezletilí byli vráceni do České republiky. Rozhodnutí je pravomocné. Další informace kvůli mlčenlivosti, ke které se zavázaly obě strany, ale nemohu poskytovat,“ řekla serveru eXtra.cz advokátka Tomáše Plekance Lenka Radoňová.



Podle dřívějšího rozhodnutí soudu prvního stupně se měly děti vrátit do ČR bezodkladně.

„Odvolací soud ale zohlednil zájmy dětí, na které opakovaně upozorňovala paní Lucie Vondráčková, a rozhodl tak, že děti dokončí školní rok, nebudou tedy nyní měnit svůj domov a do ČR se vrátí až po jeho skončení,“ informovali Top Star magazín právní zástupci Lucie Vondráčkové.

Jen několik hodin před soudem nahrála Lucie Vondráčková na svůj facebookový profil video, ve kterém se svěřila, že by podle ní bylo ideální, aby její synové dokončili v Kanadě alespoň tento školní rok.

„Aby nemuseli všechno v průběhu školního roku měnit, protože to mi vždy přišlo nevýhodné. Nezáviděla jsem těm dětem, které musely v průběhu roku přejít ze školy do školy. Jako máma bych byla šťastná. Když to nebude možné, přijedeme dřív,“ svěřila se Vondráčková svým fanouškům.

Pasy klukům, kteří jsou s matkou v Kanadě, zabavili poté, co Plekanec na svou manželku podal žalobu za únos synů. „Podle manželovy žaloby jsem měla unést syny do Kanady, kde od narození žijí. Přitom manželovi vůbec nebráním, aby se s dětmi stýkal. Chtěla jsem, aby za námi přijel aspoň na Vánoce. Několikrát nám řekl, že nemůže, protože má moc práce. Chtěla jsem vzít děti do tepla na Kubu, ale tatínek si to dva dny před naším odjezdem rozmyslel a přiletěl i s maminkou a s paní Šafářovou,“ řekla Vondráčková.