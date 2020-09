Kvůli bulvárním fotografům mají synové strach, říká Lucie Vondráčková

„Kanada a Česko je něco úplně jiného. Tam byly například téměř půl roku každoročně mínus čtyřicítky. Tady se kluci v březnu ptali, proč vlastně letos nebyla zima. Člověk si ale zvykne. Jen po našem příjezdu byli před domem ve křoví často tak trochu navíc paparazzi fotografové. A někdy jsou tam i dnes,“ říká Lucie Vondráčková v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.



„V létě například seděli u mně před domem v autě asi pět dní a dělali, že jsou neviditelní. My jsme o nich samozřejmě věděli. To vědomí, že někdo sleduje vás a lidi, kteří k vám chodí, je dost nepříjemné. Tak jsem se rozhodla za nimi osobně zajít. Pán mi tvrdil, že chce jen vidět, jak se zabydlujeme. Pak ale odjel a už se nikdy neukázal. Když vycházím z domu, vždycky se podívám, kde je co zaparkováno,“ popisuje zpěvačka s tím, že zkušenosti s bulvárem negativně ovlivňují i její dva syny.

„Kluci to samozřejmě vnímají. Jednou jsme třeba šli po ulici a cizí paní nás upozornila, že nás někdo sleduje. Kluci pak měli velký strach. Vysvětlila jsem jim, že ti pánové s foťáky se asi dobře neučili, a proto dopadli takto. Obrátila jsem to tak, že je důležité chodit do školy a učit se jazyky, aby nemuseli jednou stejně jako oni dělat takovou práci,“ říká Vondráčková.

„V tomto směru to bylo v Kanadě lepší. Život nás ale přivedl sem. Přestěhovat jsme se sem museli. Kvůli práci to nebylo, té jsem měla v Kanadě dost. Neříkám, že jsem to tak moc chtěla, stěhovat se zpět do Prahy. Ale je tu spousta krásných věcí, které člověk nezažije zase tam. Snažím se brát věci vždy radši z té pozitivní stránky,“ dodává zpěvačka.

