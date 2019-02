Na chlapy nemám ani pomyšlení, říká rozvádějící se Lucie Vondráčková

„Nechodím s žádným silničářem, betonářem, svačinářem, topenářem, doktorem, inženýrem ani elektrikářem,“ napsala na Facebooku zpěvačka a vyvrátila zprávy o údajném randění s elektrikářem, s nímž se potkala na natáčení filmu Hotel Limbo.

„Jsem tu s dětmi, lítám do školy a školky a od soudu a ze soudu a na chlapy nemám ani pomyšlení. Jsem ráda, že jsem ráda. Lidi ze štábu loňského filmu Hotel Limbo jsou parta profesionálů a přátel nic víc,“ vzkázala Vondráčková z Kanady.

Fotky použité jako „důkaz“ o jejím vztahu jsou podle zpěvačky ze stránek přípravy filmu. Svým fanouškům poděkovala, že by ji rádi viděli opět zadanou, ale na to nemá pomyšlení. „Díky i za to, že byste mi vztah přáli, ale teď to u mě naprosto není na pořadu dne. Snad jste si užili fajn Valentýna,“ dodala.

Zpěvačka v posledních dnech řeší hlavně spor s hokejistou Tomášem Plekancem ohledně jejich synů. Soud v Kanadě rozhodl, že jejímu manželovi vydá zabavené pasy synů Matyáše (6) a Adama (3). Lucie Vondráčková se proti rozsudku soudu na místě odvolala. Soud by o odvolání měl rozhodnout do týdne.

Pasy klukům, kteří jsou s matkou v Kanadě, zabavili poté, co Plekanec na svou manželku podal žalobu za únos synů.

„Podle manželovy žaloby jsem měla unést syny do Kanady, kde od narození žijí. Přitom manželovi vůbec nebráním, aby se s dětmi stýkal. Chtěla jsem, aby za námi přijel aspoň na Vánoce. Několikrát nám řekl, že nemůže, protože má moc práce. Chtěla jsem vzít děti do tepla na Kubu, ale tatínek si to dva dny před naším odjezdem rozmyslel a přiletěl i s maminkou a s paní Šafářovou,“ řekla Vondráčková, která byla Plekancem obviněna z únosu dětí v rozhovoru pro týdeník Téma.