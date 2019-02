Soud vyhověl Plekancovi. Vondráčková má manželovi odevzdat pasy dětí

Stále tak není jasné, zda se zpěvačka s dětmi vrátí do České republiky. Lucie Vondráčková trvala do poslední chvíle na tom, že se syny zůstane v Kanadě, aby je nestresovala přílišnými změnami a děti dál žily v prostředí, kde vyrostly.



„Považovala jsem to za důležité, odjet s dětmi sem. Protože vyjádřením na Facebooku o našem rozchodu se můj muž stal sice svobodným, ale nad námi s kluky spadla mediální klec,“ řekla zpěvačka v rozhovoru pro týdeník Téma.

Soud v Kanadě minulý týden rozhodl o tom, že pasy dětí dostane Tomáš Plekanec. To potvrdil i otec zpěvačky, hudebník Jiří Vondráček. „To, že dětem sebrali pasy, je pravda. Tomáš si stěžoval, že Lucka unesla děti, což nás překvapilo. Pasy už se ale dětem vrátily,“ řekl Jiří Vondráček pro Expres.cz na premiéře filmu Léto s gentlemanem.

„Soud ve věci tzv. návratové žaloby vyhověl Tomáši Plekancovi. Nicméně všechny strany zavázal mlčenlivostí, takže vám nemohu sdělit žádné podrobnosti,“ uvedla pro Blesk advokátka Tomáše Plekance, Lenka Radoňová.

„Návratové řízení podle Haagské úmluvy stále probíhá. Další komentáře a spekulace jsou naprosto předčasné. Děti s matkou zůstávají v Montrealu,“ informoval advokát Lucie Vondráčkové Martin Kornel.

„Podle manželovy žaloby jsem měla unést syny do Kanady, kde od narození žijí. Přitom manželovi vůbec nebráním, aby se s dětmi stýkal. Chtěla jsem, aby za námi přijel aspoň na Vánoce. Několikrát nám řekl, že nemůže, protože má moc práce. Chtěla jsem vzít děti do tepla na Kubu, ale tatínek si to dva dny před naším odjezdem rozmyslel a přiletěl i s maminkou a s paní Šafářovou,“ řekla Vondráčková, která byla Plekancem obviněna z únosu dětí v rozhovoru pro týdeník Téma.