Stalker na mě čekal doma na verandě, popsala Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková vydala nedávno album s názvem Láskověty. „Spolutextovala jsem první singl, který jsme dělali, a vymyslela jsem si tam slovo láskověty, a ono to pak sedlo na všechny písničky,“ vysvětluje genezi novotvaru.

„Každá z těch písniček je hodně o lásce. Buď o té, co je za námi, nebo co je před námi, nebo co ještě bolí a tak,“ říká zpěvačka v Show Jana Krause.

A jaký je romantický ideál samotné Lucie? „Já mám doma dva chlapečky, jednomu je deset, druhému šest, takže já už moc nějaké romantické sny neřeším,“ říká Vondráčková a dodává, že o romantice ráda zpívá, ale do jejího života už nepatří.

„Měla jsem teď tři stalkery, které jsem musela odhánět. Jeden dokonce přelezl plot, takže jsem musela všude dát kamery, přijeli policajti a tak,“ svěřuje se.

„Sedl si na verandu a já jsem přišla s klukama z nějakého tréninku a říkám, člověče, co tady děláte? A on: no, čekám na tebe, ne? A já, aha, my se známe? A on, no ne. Ale já tě znám! Nakonec z něj vypadlo, že by si mě rád vzal,“ popisuje zpěvačka přibližně dva měsíce starou příhodu a dodává, že už má nové stalkery.

Při setkáních s nimi si musí zachovat chladnou hlavu a klid, aby ochránila děti, nicméně nevylučuje, že by začala chodit na sebeobranu.

Během rozhovoru zavzpomínala Lucie Vondráčková také na to, jak musela se svými dětmi absolvovat online výuku, a přiznala, že sezení u obrazovek není nic pro ni. Má radši, když jsou děti venku a hrají si.

Lucie Vondráčková na vyhlášení ankety Český slavík 21 (Praha, 19. listopadu 2021)

„Máme takový otevřený dům a chodí k nám hodně kamarádů, různých dětí. Vidím, že když jsou zavřené doma, hrozně je to k těm tabletům táhne. Ale jakmile je vyšoupnete ven, úplně se změní a začnou si hrát na klepadle a tak různě. Musí jít prostě ven,“ myslí si zpěvačka, která má za sebou mimo jiné osm let života v Kanadě, na který ráda vzpomíná.

„Člověk si zvykne všude. Já jsem byla i předtím, než jsem se zamilovala, zvyklá cestovat. A tady se to jen trochu protáhlo,“ konstatuje s úsměvem. „Bylo fajn, že jsem tam byla anonymní, což tady moc neznám. Když jsem se ale vrátila, tak reakce lidí na ulici, protože já nemám auto a pořád chodím pěšky, jsou tak hezké, že to člověka jen těší,“ uzavírá Vondráčková.