Kvůli bolestem jsem nemohla ani stát, popsala zdravotní problémy Šafářová

Lucie Šafářová začala s tenisem ve třech letech. Česko poprvé reprezentovala na mistrovství světa v kategorii do čtrnácti let. Tehdy se objevil první velký zdravotní problém s páteří, který byl následkem toho, že tenistka vyrostla během jednoho roku o dvanáct centimetrů.

„Měla jsem před juniorským Wimbledonem. Na tréninku jsem si ale při jednom z úderů tak zablokovala páteř, že jsem se pak už nemohla ani pohnout. Odvezli mě do nemocnice a začala spousta vyšetření. Zjistilo se, že mám opravdu velkou skoliózu páteře. Hrozili mi, že s tenisem bude konec, protože mé tělo takovou zátěž nevydrží,“ popisuje Šafářová v novém dílu pořadu 13. komnata.

Následující půlrok musela strávit téměř bez pohybu. Většina lékařů jí doporučovala skončit se sportem, protože v krajním případě hrozily dokonce i trvalé následky. Lucie se však tenisu nevzdala.



Do okruhu WTA Tour vstoupila v lednu 2005, v květnu získala premiérový titul, v červnu pronikla do první stovky světového žebříčku a na konci roku figurovala na 50. místě.

„V tenisu hraje velkou roli talent, štěstí, odhodlání a vytrvalost. Člověk má sen, být v tom svém sportu nejlepší. Ale je tam dalších tisíc lidí, kteří sní o tom samém. Těch pár nejlepších na vrcholu musí vždycky udělat pro vítězství trochu něco navíc,“ říká Lucie Šafářová.



Vrcholnou sezonu zažívala tenistka v roce 2015. Tehdy dosáhla kariérního maxima ve dvouhře, když se probojovala do finále French Open, ve kterém prohrála se Serenou Williamsovou. Stala se také 5. nejlepší hráčkou světa.Ve čtyřhře v tomto roce s americkou spoluhráčkou Bethanie Mattekovou-Sandsovou vyhrála Australian Open a French Open. S českým týmem vyhrála počtvrté Fed Cup.

Ve stejné době však byla hospitalizována s bakteriální infekcí, která se opakovaně objevila po předcházejícím poranění břišního svalu. Následovaly i další zdravotní problémy.



„Začalo to na US Open, kde jsem si zranila břišní sval. Odjela jsem domů a krátce poté dostala opakovaně bakteriální infekci. Skončila jsem v Brně na infekčním oddělení s antibiotiky. Pak jsem se vrátila do hry, začala jsem trénovat, ale zdravotně jsem na tom nebyla vůbec dobře. Jednoho rána jsem se probudila s obrovským nateklým zápěstím,“ vzpomínala Šafářová.

„Nemohla jsem hrát, dokonce ani lehce trefit míč. Měla jsem zánět v těle, který byl důsledkem reaktivní artritidy, tedy reakcí na ta předešlá bakteriální onemocnění,“ dodala.

„Problémy se stupňovaly, bolesti byly na různých kloubech stále větší. Až jsem skončila doma v posteli. Nemohla jsem ani chodit. V nejhorší fázi jsem si nemohla kvůli bolestem ani stoupnout, natož doma třeba sejít schody. Nešlo mi ani ohýbat prsty. V té době mi vlastně bylo úplně jedno, jestli ještě někdy budu hrát tenis. Chtěla jsem hlavně znovu normálně žít,“ popisuje.

Na kurty se Lucie vrátila v únoru 2016. Nenechala se tehdy odradit ani dvouměsíční sérií porážek. Na olympijských hrách v Rio de Janeiru poté získala s Barborovou Strýcovou bronzovou medaili, o necelý měsíc později triumfovala s Mattekovou-Sandsovou na US Open. V roce 2017 dosáhla na maximum v žebříčku ve čtyřhře, když se stala světovou jedničkou.



Zdravotní problémy pronásledovaly Lucii Šafářovou až do konce sportovní kariéry na jaře v roce 2019. „Rok předtím, v únoru 2018, se opět projevily následky bakteriální infekce. Stejně jako kdysi v podobě silné bolesti kloubů. Cítila jsem, že mé tělo už nezvládá dostat se zpátky do formy, v jaké bylo předtím a kde jsem mohla hrát své tenisové maximum. Začínat pořád od začátku pro mě bylo těžší a těžší. Řekla jsem si, že život není jen o sportu. Chtěla jsem být zdravá, mít rodinu a být šťastná i jinak,“ dodává Lucie Šafářová.

Bývalá vrcholová sportovkyně žije tenisem i nadále, je patronkou a ambasadorkou mnoha akcí. Nejvíce se ovšem věnuje rodině. Od 2018 žije s hokejistou Tomášem Plekancem. Vychovávají spolu dceru Leontýnu, jež se narodila v prosinci 2019. Plekanec má z předchozího manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou (41) syny Matyáše (9) a Adama (6).



Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová se vzali minulý týden v hotelu v Horní Bečvě. Na veselku, kde přítomným zpíval Mirai Navrátil, dorazilo i několik sportovců. Šafářová zde přivítala mimo jiné bývalou tenistku Dáju Bedáňová, basketbalistku Hanu Horákovou či stolní tenistku Ivetu Vacenovskou. Hokejovou partu Plekance zde zastupovali bývalí hráči Jiří Tlustý, Radek Jirátko a Miloslav Hořava mladší.