Nejkrásnější dárek. Tři slavné múzy čekají letos tak trochu jiné Vánoce

Co to bude, si necháme pro sebe

Druhé těhotenství je jiné v tom, že nemám kdy odpočívat a poslouchat relaxační hudbu. To jsem u syna Tobiáše mohla. Jsem pragmatičtější, doma kdeco předělávám a ukazuju prstíčkem, co je ještě třeba připravit. Ale omlouvám to tím, že za to můžou hormony, ne já. Porod mi vychází na Vánoce, ale vzhledem k tomu, že u Tobiáše jsem měla tři termíny a on se narodil až ten čtvrtý, obávám se, že i druhé dítě si dá trochu na čas. A jestli to bude kluk, nebo holka? Víme to, ale zatím si to necháme pro sebe. Aby aspoň někdo v rodině měl překvapení.