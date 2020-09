Odebrat krev klidně dokážu i teď, to se nezapomíná, říká herečka ze Slunečné

Asi trávíte v poslední době v televizních ateliérech hodně času.

Ano, ale jsem ráda, že mám práci. O divadelních prázdninách je to ještě pohoda. Náročnější je, když jste tady od rána, a potom večer ještě musíte jít hrát do divadla. Dopředu tedy musím hodně přemýšlet nad tím, jak moc můžu v divadelní sezoně točit, abych nenaslibovala hory doly a pak se třeba 14 dní nevyspala, neměla se čas ani najíst, ale především aby byla síla všechno splnit důstojně. Hlavně před premiérami se nezastavím. A taky na jaře to bylo hodně náročné. Kvůli koronaviru a karanténě se všechno zrušilo, a pak začali všichni najednou plánovat. Všichni najednou začali hrát hru „Ukradni si svého herce“.