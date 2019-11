I po dvou dětech si držím svých 60 kilo, říká bývalá miss Lucie Křížková

„Stále mi někdo říká ‚ty jsi zhubla, jsi hubenější než dříve‘, nebo zase naopak ‚ty jsi ale přibrala‘“. Přitom mám skoro pořád svých šedesát kilo,“ říká Lucie Křížková.



Míry v soutěži krásy měla tehdy devatenáctiletá, 178 centimetrů vysoká modelka klasické – 90-60-90. „Jen v těhotenství jsem nějaký čas měla 90-90-90,“ směje se dvojnásobná maminka.

„Dnes mám dva malé cvrčky a jako modelka už nepracuji. Maximálně jednou dvakrát za rok je tam nějaký záchvěv. Natočila jsem spoustu televizních reklam se Zdeňkem Pohlreichem. Jen loni jich bylo asi padesát. Byla to obrovská zkušenost,“ pochvaluje si Křížková.

Bývalá modelka se nyní věnuje hlavně rodině a svým dětem. „Davídkovi je sedm a půl, letos v září šel do první třídy. Lolince budou v lednu tři roky. Nevzali ji do školky, protože v Plzni je velký přetlak. Jsem ještě na oficiální rodičovské dovolené,“ popisuje.

Lidé, kteří Křížkovou sledují na sociálních sítích, jí prý často říkají, že podle přidaných příspěvků na ně působí jako velmi klidná maminka. „Neprezentujeme úplně všechno tak, jak to v životě probíhá. Nebudu natáčet Lolinku, jak doma kope do země a je vzteklá. To si nechávám pro rodinné příslušníky, abych jim vyvrátila, že naše dcera je andílek,“ říká.

Lucie Křížková a její manžel, jachtař David Křížek (47), vlastní apartmán na Lipně, který celoročně pronajímají. „Máme člověka, který se o vše stará. Já jen dohlížím na rezervace, předávám kontakty a jednou za čas to tam dojedu zkontrolovat. Všichni si představují, kdoví kolik z toho máme peněz, ale náklady na různé opravy a údržbu jsou tak vysoké, že nula z nuly pojde.

Úplně první nájemci tam byli ubytováni téměř zadarmo a hned mi zničili troubu a sporák za patnáct tisíc. Nebo vám dá někdo hodnocení jeden z deseti bodů za lokalitu jen proto, že v době návštěvy právě natrefil na špatné sousedy. Půl roku potom mi pak ten samý pán volal opět, zda nemáme volno, že se jim u nás naposledy velmi líbilo. No, s lidmi to zkrátka není vůbec jednoduché,“ dodává Křížková.