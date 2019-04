Nepotřebuji být lidem za každou cenu stále na očích, říká Lucie Hunčárová

Emanuela Ridiho vídám v televizních pořadech poměrně často, zato vy jste se nějak v posledních měsících vytratila. Co se stalo?

Dost se to změnilo po rozchodu s bývalým partnerem (tanečník a choreograf Jan Onder, pozn. red.). Každý jsme si šel svojí cestou, a to nejen životní, ale i podnikatelskou.

Nevadí vám, že jste zmizela z pomyslné záře reflektorů?

Myslím si, že ne. Když jsem byla ve StarDance a natáčela jsem v televizi pořad pro děti, bylo to sice fajn, ale že bych po tom osobně nějak toužila a musela za každou cenu dělat tímto způsobem kariéru, to jsem nikdy necítila. Nepotřebuji být prostě lidem za každou cenu stále na očích, prostě to vyplynulo ze situace.

Muselo vás to přece zaskočit, ne?

O to nejde. Já to vlastně vnitřně chtěla. Potřebovala jsem si něco dokázat sama. Vždy jsem byla v páru a už toho na mě bylo trošku moc. Chtěla jsem se malinko stáhnout a rozjet to jinak a sama. Být sama za sebe – Lucka Hunčárová. Nevím, jestli mi rozumíte.

Snažím se. Takže za vaším rozchodem byla práce?

Prostě ten můj minulý vztah byl přechozený. Potřebovala jsem nový impulz, novou motivaci. Nastartovat se sama a mít svůj život. Když k tomu člověk přistupuje tak, že je sám se sebou spokojený, je potom všechno jednodušší. Nelze vinu shazovat na toho druhého. Potřebuji neviset na druhém a uvědomovat si sama sebe. Na tom teď pracuju. Nechci být sobec, ale chci být nezávislá.

S Emanuelem Ridim nejste rozhodně jediný pár, který se dal dohromady právě v taneční soutěži StarDance. Čím to je? Atmosféra nebo něco jiného?

To má asi hodně důvodů. Intenzita tréninků, trávíte spolu spoustu času, navíc ten půlrok prostě kopete za jeden tým. Je to dřina, pak následují samozřejmě i velmi silné emoce. Postupně se jakoby narušuje určitá intimní zóna, ale ne každému přeskočí jiskra. Myslím, že k tomu, aby se tam dal někdo dohromady, musí být podmínky. Musí zafungovat nějaká chemie, jako v našem případě. Prostě to souvisí s vaší životní situací a s tím, co prožíváte. Kdybych byla v životě spokojená, tak by se to nestalo.

