Pro mě je důležitá vnitřní spokojenost a pozitivní myšlení, říká Borhyová

Vypadáte výborně. Jak se udržujete ve formě?

Moc děkuju za kompliment. Snažím se sportovat, baví mě to. Poslední dobou běhám a do fitka si zajdu, když je čas. Také dost běhám kolem dětí, takže to už je samo o sobě docela náročné. Tak tímto způsobem se udržuju. A snažím se samozřejmě dodržovat zdravý životní styl, takže si hlídám i stravu. Je to všechno jedno k druhému. Na druhé straně hrozně ráda jím, miluju jídlo a miluju i českou klasiku a podobně, a právě abych si mohla dopřát všechno, co mám ráda, to znamená třeba i knedlíky nebo čokoládu, je potřeba to trošku kompenzovat právě sportem a zvýšenou sportovní aktivitou.

Máte nějaké zaručené tipy na to, jak vypadat stále krásně a sexy?

Jak se člověk cítí uvnitř, to z něho vyzařuje navenek. Pro mě je důležitá vnitřní spokojenost, rovnováha a pozitivní myšlení. Mám radost z maličkostí a snažím se užívat si každého dne naplno. Pro dobrou náladu mi pomáhá být co nejvíce času s dětmi a také pohyb jakéhokoliv druhu.

Jste také vlivnou influencerkou na Instagramu. Jak vnímáte sociální sítě?

Dlouhou dobu jsem se jim bránila, už z toho důvodu, že nejsem typ člověka, který by se svěřoval s věcmi ze svého soukromí. Když chce jít ale člověk s dobou, tak jsou v dnešní době asi nutností, dá se říct. Takže jsem se rozhodla je využívat a myslím, že jsem udělala dobře. Soukromí si přitom stále chráním a získávám další možnosti různých nabídek na moderování. Zároveň se snažím využívat sociálních sítí k dobrým věcem, konkrétně propagací charitativního projektu LuckyBe dětem, jehož jsem patronkou, kdy prodejem výrobků či vybíráním nadačních darů podporujeme předčasně narozená miminka.

Říkala jste, že si hlídáte jídelníček. Děláte to i u svých dvou dětí?

Samozřejmě se snažím, aby měly pestrou rozmanitou stravu. Na druhé straně nejsem ten typ maminky, že bych jim zakazovala sladkosti a čokoládu. Takže se snažím, aby si daly i to, co mají rády, dopřály si cokoliv, ale zase abychom to kompenzovali tím pohybem a sportem. Snažím se, aby měly hodně ovoce, zeleniny, vitamíny. Děti mají rády i mořské plody, ryby, takže u nás v kuchyni docela hodně vařím různé rybí pochoutky a podobně. Ale jak říkám, když mají na něco chuť, třeba na zmrzlinu, tak jim ji dopřeju. Sama si pamatuju jako dítě, co jsem vyžadovala. Myslím si, že zakazovat něco plošně není v pořádku. Zlatá střední cesta je vždycky nejlepší.

Léto se blíží, tak co prázdniny? Už máte nějaké plány, kam třeba vyrazíte na dovolenou?

Dovolenou už máme naplánovanou, chystáme se do Španělska, jako každý rok. My to tam máme moc rádi, takže Španělsko je naše jasná destinace. Už se těšíme k moři. Potom uvidíme, kolik zůstane dalšího času na jiné dovolené, možná ještě vyrazíme někde v Čechách na hory. Máme rádi turistiku, tak bychom si dali nějaké pěší túry po horách, na to se těšíme taky. Ale Španělsko, moře, to prostě musí být. To už je taková naše tradice.

A co třeba dětské tábory? Nepřemýšlela jste nad tím, že byste tam děti vyslala a odpočinula si?

Já sama jsem jezdila na tábory docela často. Linduška je na tábor ještě malá, Lukýsek by už vyrazit mohl, ale nějak se moc nehrne. Není úplně ten táborový typ, tak ho do toho nechci nutit, protože vím, že třeba můj brácha tábory neměl moc rád. Byl jednou a pak už nechtěl jet, tak ho naši taky nenutili. Já jsem to naopak měla ráda. Milovala jsem velké skupiny dětí a tábory jsem musela mít každý rok v létě. Uvidím, jestli Luky s tím třeba časem přijde sám, ale zatím nejezdí. Takže budeme trávit čas společně.

Lucie Borhyová se pokusí překonat taneční rekord na festivalu Life!

Fotíte upoutávku na festival Life!, jak se na ni těšíte? Zúčastníte se jí poprvé poprvé, pokud se nepletu.

Ano, teď bude osmý ročník. Jde o taneční rekord a uskuteční se v listopadu v Brně. Těšíme se s Ondrou Sokolem strašně moc. Viděla jsem předchozí ročníky a líbilo se mi to. Myslím, že to je docela legrace. Uvidím, jak nám to letos půjde.

Už trénujete nějakou choreografii?

Ještě ne, ale tento týden mám dostat video, podle kterého budu trénovat. V pátek točíme video upoutávku, kde už tu choreografii musím umět, takže se to budu učit doma. Snad to zvládnu a uvidím, co mě čeká.

Svého času jste vystupovala i v taneční soutěži, čili tanec je vám blízký.

Byla jsem v televizním pořadu Bailando a moc mě to bavilo, a je pravda, že ráda tančím. Dokonce jsem chtěla být tanečnicí. Byl to takový můj dětský sen. Hlásila jsem se i na taneční konzervatoř, kam jsem se bohužel nedostala, takže se moje dráha tanečnice neuskutečnila. Ale právě v Bailandu jsem si splnila svůj sen, nebo si ho různě plním právě podobou takových různých akcí jako je taneční rekord a podobně. Ráda tančím i doma s dětmi a užívám si tančení i tak, i když nejsem tanečnice.

Nenavštěvujete třeba nějaké taneční kurzy?

Nemám na ně moc čas. Ale je pravda, že čas od času jsem tancovat byla a tancovala jsem třeba s Yemim, Qašou nebo jsem stepovala s Tomášem Slavíčkem. Takže pár takových různých tanečních hodin za sebou mám. Ale že bych chodila pravidelně, to ne. Teď už na to s dětmi není čas.