Kolikrát jste se za ty roky spolu pohádali?

Lucie: Jsme dobří parťáci, takže jsme se zatím tak nějak nepohádali.

Tak nějak? To vypadá, že někdy k něčemu došlo.

Lucie: On nám to nikdo nevěří, proto říkám zatím tak nějak. Když odpovím, že jsme se nepohádali nikdy, nebudete o tom pochybovat?

Rey: Ale je to tak, i když se to zdá hodně nepravděpodobné.