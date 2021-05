Hodně mužů se mnou soupeřilo, než aby se chovali partnersky, říká Borhyová

Zatímco v práci si na různá covidová omezení většina z nás zvykla, rodiče školáků to měli všechno podstatně komplikovanější. Bylo pro vás složité zvládat s dětmi školu doma?

Přiznám se, že jsem ráda za současné rozvolňování, za to, že děti už zase do školy chodí. Luky je v šesté třídě a Linduška v první. Jen nás trochu mrzelo, že jako prvňáček neměla takové to klasické přivítání, že jsem neviděla, ve které sedí lavici, že nebude mít ty vzpomínky jako bráška. Ale věřím, že až bude větší část populace proočkovaná, všechno se vrátí do starých kolejí. Nebude to asi úplně jako dřív, ale začneme aspoň nějak normálně fungovat.

Každé dítě má jiného tatínka a jiné příjmení, tak jsme chtěli, aby alespoň naše křestní jména byla nějak spojená. L je takový tmelící prvek. Lucie Borhyová Moderátorka