Na české umělecké scéně se pohybuje tak dlouho, až mají lidé pocit, že se mohou ke všemu novému v jejím životě vyjadřovat, a to včetně vztahů. I proto se dvacetinásobná Česká slavice Lucie Bílá vrhla dvakrát do manželství, která – jak sama přiznává – nebyla zrovna z bláznivé lásky. Co všechno ji k tomu motivovalo?