Slavíka mám v sobě uzavřeného, především Gottem, míní Lucie Bílá

Máte účes, který jsme na vás ještě neviděli. A jestli ano, tak kolem devadesátého roku. Proč jste se k němu vrátila?

Teď vypadáte, že jste chytrej, ale já divákům prozradím, že jsem vám to napověděla. Tento účes jsem nosila v tomto divadle, když jsem hrála Krysaře, a to už je strašně dlouho! (smích) Ale měla jsem na něj teď chuť. Je takovej dobrej.

Vypadáte výborně a vyzařujete energii díky životnímu optimismu a pozitivnímu myšlení?

Stoprocentně. Já si myslím, že v této době má člověk jeden z nejdůležitějších úkolů, a to je nezbláznit se. Všechno je nějak vzhůru nohama. Teď je těžká doba. Je spousta smutných věcí a spousta takových věcí, které na nás a na naši duši nepůsobí moc dobře. Já jsem se rozhodla usmívat se, aby alespoň u mě, na mých sociálních sítích lidi našli optimismus. Já vidím, a vždycky jsem to tak měla, tu sklenici poloplnou, ne poloprázdnou. Takže doufám, že už zase bude brzo líp.

Jedna pozitivní věc nás však čeká a tou je obnovený Slavík. Jak moc to pro vás byla vzrušující informace?

Nebyla. Vůbec. Já jsem v sobě měla a vlastně v sobě trošku mám Slavíka uzavřeného. Nejen těmi svými dvaceti slavíky, ale především Karlem Gottem. Protože jestli někdo slavík je a bude, tak je to Karel Gott.

Ale pak jsem si řekla, že jak v této době mnoho laskavých věcí není, ale vzniká něco, co je fajn pro kulturu, nás muzikanty, že se můžeme ten večer vidět, pro naše fanoušky, aby nám mohli projevit třeba nějakou přízeň, tak to určitě nějakou sílu má.

Trošku je to pro mě ale jinak. Proto jsem se třeba rozhodla nezpívat a proto jsem se rozhodla hlavně držet palce těm druhým, kterých se to teď týká, protože já jsem se svojí slavičí voliérou spokojená. Už kdyby žádný nepřiletěl, tak jsem opravdu hodně spokojená. (smích)

Lucie Bílá, Josef Maršálek a Simona Stašová na křtu kuchařky Sexy dorty (Praha, 12. listopadu 2021)

Potkali jsme se na křtu knížky Josefa Maršálka Sexy dorty. Co je podle vás na dortech tak sexy?

Kdyby jste si prohlédl pár obrázků v té knížce, tak byste pochopil. To je něco tak krásného, že se člověku sbíhají sliny! Má na to hroznou chuť, má okamžitě chuť si to upéct nebo si to někde sehnat a okamžitě to mít. Jsem strašně ráda, že jsem se Simonkou Stašovou kmotrou této knihy, protože podle mě my jsme taky dost sexy! (smích)

Se Simonou Stašovou jste propojeny i pracovně ve vašem divadle.

Jsem moc šťastná, že ji mám vedle sebe. To je člověk, díky kterému se necítím tak úplně sama, v tom někdy zvláštním světě, kterému teď ne zrovna rozumím. Ale ona patří mezi těch pár přátel, se kterými moc ráda půjdu stejným směrem, a to třeba tady v tom krásném divadle. Je báječná, kamarádka a parťák do nepohody. Úplně se nevyznám v činohře, a protože chci, aby divadlo nepatřilo jen nám, muzikantům, ale aby patřilo i hercům, abych si sem mohla zvát lidi, kterých si vážím, tak potřebuji někoho, s kým mohu ty věci konzultovat. A to je přesně Simona Stašová.

Jak často si zpěvačka, která se musí udržovat ve formě, dovolí hřešit dortíkem?

No, po pravdě řečeno, já si ke kávě dávám sladké vždycky. Podle mě patří ke kávě voda a kousek sladkého. Samozřejmě se ráda rozmazluji tím nejlepším, což Josef Maršálek je.



20. září 2018