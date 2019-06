Lucie Bílá se dme pýchou. Její partner se kvalifikoval na mistrovství

„Ten můj kluk opravdu na to mistrovství jede. Bude reprezentovat naši zemi a sám sebe. To je tak, když si člověk najde obyčejného kluka z Ostravy, a ono se z toho zase vyklube tohle! Já jsem na něj moc pyšná. Přála bych mu, aby se na tu bednu dostal. A u mě, u mě už vyhrál, moc ho miluju,“ řekla Lucie Bílá.

Zpěvačka a bývalý fitness trenér spolu chodí od jara 2017. Filipi prý musel Bílou dlouho přemlouvat, aby si s ním začala.

„Byl tak trpělivý, že mě přemluvil. Ale trvalo mu to dlouho. Tedy mě, než jsem řekla: Tak jo. Ale jsem ráda, že byl trpělivý, protože to stojí za to. Cítím se moc dobře, užívám si teď život asi trochu jinak, než jsem to dělala v minulosti, a mám moc krásné období,“ prohlásila.

Přestože se pár v listopadu 2017 na krátkou dobu rozešel, letos v únoru Lucie Bílá prozradila, že jsou s Radkem Filipim už dva roky zasnoubení.

„Je to snad sto let, co jsem zpívala láska je láska a myslela si, že o ní vím všechno. Poznala jsem ji v mnoha barvách a skloňovala ve všech pádech, ale přišla až v té chvíli, kdy jsem se o ni přestala snažit, pochopit ji a hledat, a je nádherná a za odměnu,“ uvedla.

„Kamarádky moje, dámy, ženy, slečny, nevzdávejte to… Pošlete všechny nevhodné muže k šípku a nechte se objevit tím, kterého jste si vysnily. Opravdu to funguje. Dnes jsou to dva roky, co mi ten můj ‚vysněný‘ navlékl na prst zásnubní prsten a bez papírování a svatebních zvonů se stal mým vyvoleným a dělá můj život neobyčejně krásný,“ doplnila své vyznání.